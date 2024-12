MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, ha valorado que el caso de Gisèle Pelicot, que fue sedada y violada por su marido y por decenas de hombres durante una década, ha supuesto "un cambio" en la manera en que se enfocan todos los procesos penales de violencia sexual, pues ha hecho ver "con más claridad" quién es "realmente" el "culpable" y el que debe "cargar" con la "vergüenza".

"A mí Gisèle Pelicot me parece que ha supuesto un cambio, porque nos ha hecho ver con más claridad todavía quién es realmente culpable y responsable de los actos. Y quién debe cargar con el oprobio", ha señalado Erice, este viernes, en una entrevista concedida a Europa Press.

Para la presidenta del Observatorio, el 'caso Pelicot' supone "un punto de inflexión" pues, "hasta ahora, y por el peso histórico" en cómo se concebía la libertad sexual, "parecía que quien tuviera que avergonzarse es la víctima que ha sufrido".

"Los delitos que ahora son contra la libertad sexual, lo son desde una época bastante reciente, antes se consideraban delitos contra el honor no de la mujer atendida, sino de su padre, su marido", ha precisado.

Así, según ha explicado Erice, cuando se consideraba un delito contra el honor, se pensaba que había que "ocultar" el caso y había "una connotación negativa que se extendía a las mujeres".

"No se les consideraba 'esta mujer ha sido víctima, entre otras cosas, contra su honorabilidad'. No, se consideraba contra el honor de tercero. Era un oprobio, una vergüenza para ese tercero. Y sobre ella caían los efectos tremendos de un delito que daña de manera muy profunda a quien lo sufre y los efectos de un estigma social", ha puntualizado.

Con el cambio de la ley, según ha recordado, "ya no son delitos contra el honor" sino "delitos contra la libertad sexual". "Damos varios pasos para que quede claro que la persona perjudicada es quien sufre la agresión, no terceros", ha concretado.

Si bien, también ha advertido de que toda la sociedad resulta perjudicada con estos delitos. "El conjunto social está viviendo con unos parámetros y unos niveles de brutalidad y de desconsideración y desigualdad que son contrarios a cualquier sociedad civilizada, con lo cual hay un daño también en conjunto social", ha añadido.

En todo caso, aparte de la necesidad de "tomar conciencia de ello, poco a poco", Erice ha indicado que "son procesos sociales lentos y sí que había todavía un estigma social" y que, por ello, "las víctimas preferían y lo pedían que no se filtrara su nombre, su imagen".

"Todas hemos podido ver violaciones tremendas, que se cuestionaba la víctima hasta que había una sentencia condenatoria y de qué forma. Había que tener también una fortaleza inusitada para enfrentarte a eso y decir: 'Soy yo y aquí estoy. Y yo no tengo por qué avergonzarme, con lo cual no pido que sea a puerta cerrada ni abierta, porque creo que quien tiene que avergonzarse es quien lleva a cabo la acción y no yo'", ha apuntado.

Por ello, ha destacado que la postura de Pelicot "ayuda" a que "todas las mujeres que sufran actos contra la libertad sexual sepan que realmente quien ha actuado de una manera reprochable socialmente y debía, en su caso, avergonzarse, no son ellas".

PREMIO DEL OBSERVATORIO POR SU "VALENTÍA" Y "EJEMPLO"

Precisamente, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha decidido este viernes entregar su XIX premio anual a Gisèle Pelicot "por la valentía mostrada" para afrontar el proceso judicial seguido en Francia que ha concluido con la condena de su marido a 20 años de cárcel y la de otros 50 hombres a penas de entre tres y quince años de prisión por delitos de agresión sexual.

Durante diez años, Pelicot fue violada por decenas de hombres a los que su marido, con el que estuvo casada cincuenta años y del que se separó en 2024, facilitaba para que abusaran sexualmente de ella. Las agresiones, que eran grabadas en vídeo, se producían mientras Gisèle Pelicot estaba inconsciente como consecuencia de las fuertes dosis de medicamentos que su marido le suministraba.

Con este galardón, el Observatorio ha querido premiar a Gisèle Pelicot "por la fortaleza y la dignidad con la que, sin ocultar su identidad ni su imagen, ha afrontado el proceso judicial, convirtiéndose así en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y en un referente para las víctimas de este tipo de delitos".

Según ha destacado el Observatorio, el ejemplo de esta mujer, que solicitó de forma expresa que el juicio fuera público, así como la emisión de los vídeos, ha servido para "desplazar la carga de la vergüenza sobre los agresores" y "para concienciar a la sociedad sobre el uso y los peligros de la sumisión química".