España tardará casi cuatro décadas en alcanzar la igualdad salarial al ritmo actual, según CSIF

Archivo - Banderas la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública durante una protesta, a 22 de junio de 2022, en Madrid (España). - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

España tardará 39 años en alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres al ritmo actual, según ha advertido este viernes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en su informe sobre brecha de género.

En este sentido, con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se conmemora el 22 de febrero, CSIF destaca que la brecha salarial media permanece "estancada" por sexto año consecutivo en torno al 20%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2024, recogidos por el sindicato.

En concreto, indica que el salario medio anual de los hombres se sitúa en 27.411 euros, mientras que el de las mujeres es de 22.255 euros. Igualmente, advierte de que la diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por 13 desde la pandemia. Según la última EPA, si en el último trimestre de 2019 había 27.700 mujeres más que hombres en contratación temporal, en el mismo periodo de 2025 había 368.100 más.

También señala que el número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica al de hombres por séptimo año consecutivo. En la misma línea, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial para el cuidado de familiares se sitúa en 383.100, mientras que en el caso de los hombres es de 31.700.

En cuanto a las cifras de paro, CSIF asegura que sigue habiendo más mujeres (1,46 millones frente a 969.779 hombres, según datos del Ministerio de Trabajo y los Servicios Públicos de Empleo Estatal correspondientes a enero de 2026).

En esta misma línea, subraya que las mujeres se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de hijos o familiares (ocho de cada 10 solicitudes en 2025 correspondieron a mujeres, según datos de la Seguridad Social correspondientes a ese año).

Por otro lado, el sindicato recoge que más de la mitad de las personas inactivas son mujeres (población de 16 o más años no clasificadas como ocupadas ni paradas: estudiantes, personas que se ocupan del hogar, jubilados, prejubilados, entre otros). Según la EPA, hay 17.374.000 personas inactivas, de las cuales las mujeres son más de la mitad. Además, apunta que casi el 90% de las personas inactivas por labores de hogar son mujeres.

Por su parte, en las administraciones públicas, aunque la brecha salarial CSIF afirma que es la mitad que la brecha media en España (un 10% frente al 20), añade que en el sector específico de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales se eleva hasta el 23,7% -29.198 euros anuales para las mujeres frente a los 38.317 de ellos-, en este caso, según la última Encuesta de Estructura Salarial, correspondiente a 2023. "La sanidad es el tercer sector con mayor brecha después de Actividades Administrativas y Servicios", subraya el sindicato.

Por último, CSIF pide la creación de la figura del delegado sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo "que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral".

Además, reclama el análisis y evaluación anual de la brecha de género tanto en las administraciones públicas como en empresas privada; limitar el "uso abusivo" de la contratación temporal en las administraciones públicas, con especial atención a las mujeres; la negociación e implantación de planes de igualdad; la puesta en marcha del registro oficial de Planes de Igualdad de Administraciones Públicas; el fomento de la corresponsabilidad mediante campañas; y la creación universal de plazas para escuelas infantiles de 0 a 3 años de carácter público y gratuito.