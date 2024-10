Expertos piden "medidas correctoras" que garanticen las políticas de igualdad en organizaciones y escuchar a las mujeres

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en liderazgo y diversidad en organizaciones como Telefónica, Save The Children España y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) han pedido "medidas correctoras" que garanticen las políticas de igualdad en empresas, así como "escuchar" las necesidades de las mujeres.

Así lo han puesto de manifiesto este lunes en la la jornada parlamentaria 'Objetivo paridad: mujeres en puestos de poder' organizada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

En este sentido, la gerente de Relaciones Laborales de Telefónica, Ruth Soto, ha destacado que las empresas son un "reflejo" de la sociedad y ha recalcado que hay "mucho que hacer y mucho que decir para intentar que las mujeres lleguen a puestos de responsabilidad". Así, ha pedido medir y permitir corregir datos para "establecer medidas correctoras" que garanticen las políticas de igualdad.

Por su parte, la presidenta de Save The Children España, Pilar Kaltzada ha llamado a la "responsabilidad" de todas las organizaciones para generar un "espejo" en el que las niñas del mundo puedan verse reconocidas. También ha pedido "medidas correctoras", porque, a su juicio, no se puede aspirar al mérito individual si no existen las condiciones de igualdad desde el punto de partida.

Respecto al sector rural, la presidenta de FADEMUR, Teresa López, ha expresado su deseo de "mejorar" las condiciones de igualdad y garantizar el progreso de los pueblos. Además, ha subrayado la importancia de "escuchar" y "atender" las necesidades de las mujeres para "luchar de una manera efectiva contra el despoblamiento". "Sin nosotras, no hay democracia y, sin nosotras, no hay futuro para el mundo rural", ha destacado.

La directora Jurídica y responsable de RRHH de Farmaindustria, Ana Bosch, ha indicado que la aprobación de las normas es "esencial" para la concienciación de las empresas, así como para lograr la paridad y la igualdad. Así, ha precisado que, a nivel interno de las empresas, es necesario articular "medidas efectivas", con el establecimiento de "objetivos claros" y "estratégicos".

Asimismo, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha señalado en su intervención que la ausencia de mujeres en cualquier espacio es "un fracaso conceptual y práctico de la democracia representativa", así como "la evidencia de discriminación y desigualdad en toda la sociedad". "La paridad no nos cayó del cielo y por eso tenemos que seguir peleando", ha expuesto.

Igualmente, Hernández ha pedido a empresas, administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y al Gobierno poner los "recursos necesarios" al alcance de la sociedad para alcanzar la corresponsabilidad. "El cuidado no puede caer únicamente sobre los hombros de las mujeres, tampoco en la pareja. El 85% de las excedencias por cuidado lo piden las mujeres. Y creo que esto es una de las cuestiones que tenemos que reflexionar", ha explicado.

REDONDO: "TENEMOS QUE ESTAR EN TODOS LOS ESPACIOS"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado en un vídeo proyectado en la jornada que la Ley de Paridad es "trascendental" y que va a suponer un cambio en la sociedad. "Nosotras tenemos que estar en la misma dimensión y en todos los espacios donde efectivamente somos más de la mitad de la población. Por eso tenemos que ocupar los lugares que nos corresponden", ha apuntado.

Asimismo, Redondo ha pedido implementar la ley y llevarla a todas las empresas, a todas las instituciones y a todas las listas electorales. "Esta es una gran ley, estamos comprometidas desde el Gobierno con ella y estoy convencida de que todas las empresas, todas las que estáis participando, también después de esta jornada, estáis comprometidas con la igualdad, con esta ley en particular", ha concluido.

También ha intervenido en la jornada la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha dicho que "urge romper los números, en todas partes, también en el ámbito privado, para llegar a la gran transformación, la de la nueva gobernabilidad, la del nuevo poder".

ARMENGOL ALERTA SOBRE LA "OLA REACCIONARIA"

Armengol ha alertado sobre la "ola reaccionaria", que ha dicho que está "sacudiendo" el mundo y los derechos de las mujeres. En este sentido, ha añadido que la representación de las mujeres es "deficiente" en todos los niveles en las tomas de decisiones del mundo

Además, se ha referido a la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre quien ha dicho que, si llega a la Casa Blanca, supondrá "un paso adelante", impulsará las candidaturas de las mujeres en otros países y cerrará "parte de la brecha de la representatividad política".

En esta misma línea, ha agregado que 113 países del mundo nunca han tenido a una mujer como jefa de Estado. Además, ha afirmado que, según ONU Mujeres, a 1 de octubre de 2024, solo 19 países están presididos por una jefa de Estado y solo 17 tienen jefas de gobierno. "Esto supone que nada más que el 11% de los países de todo el mundo tienen una mujer que les presida. Las mujeres, además, representan solo el 23,3% de los miembros de gabinete dirigiendo ministerios que lideran un área política", ha asegurado.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Ros, ha subrayado que la Ley de Paridad marcará "un antes y un después" en la lucha por la igualdad en España y en la sociedad. "La diversidad de género en los órganos directivos y organizaciones mejora la toma de decisiones, fomenta la innovación, refuerza la cohesión social y aumenta la productividad y beneficios económicos", ha apuntado.