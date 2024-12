Familias de Down España abordan las utilidades de la IA para fomentar la inclusión de personas con síndrome de Down

Familias de Down España

Familias de Down España - DOWN ESPAÑA

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Familias de personas con síndrome de Down han celebrado un encuentro en Badajoz este pasado fin de semana, donde han abordado las utilidades de la Inteligencia Artificial (IA) para fomentar la inclusión de las personas con síndrome de Down.

El evento, organizado por Down España y Down Badajoz, asistieron más de 620 personas, que compartieron experiencias, participaron en conferencias con expertos y en actividades culturales y de ocio en familia. También abordaron sesiones formativas con temas como la salud de las personas con síndrome de Down, la atención temprana, la primera infancia, la vida adulta, la inclusión laboral o la inteligencia artificial y sus utilidades para fomentar la inclusión.

La inauguración del Encuentro, celebrada en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, y del presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, entre otras autoridades. Durante el acto, se entregaron los Premios Trébol a la Solidaridad de DOWN ESPAÑA, que, este año, reconocieron al doctor Enrique Galán "su labor para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down" y a la firma de moda Kiabi, "por su compromiso con la infancia de este colectivo".

Por su parte, el sociólogo Gonzalo Berzosa aseguró en el encuentro que "la familia es una figura clave en el bienestar personal y en la inclusión social de sus hijos e hijas y puede ser la gran aliada del cambio para las personas con síndrome de Down o uno de sus mayores frenos".

Asimismo, el director gerente de Down España, Agustín Matía, destacó el "excelente ambiente" de convivencia e intercambio del evento. Además, ha hecho referencia a las "interesantes reflexiones" sobre cómo debe ser la participación de las familias en las asociaciones. "Deben ser las familias las que marquen el rumbo de las organizaciones para que éstas no sean simplemente entidades de servicios de apoyo a la discapacidad", apuntó.

Finalmente, el presidente de Down Badajoz, Israel Melado, ha recalcado que la Federación es un "colectivo fuerte, comprometido y con ganas de luchar por los derechos de las personas con síndrome de Down".