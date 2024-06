Feministas piden a Igualdad que denuncie a las instituciones que hagan un mal uso de los fondos del Pacto de Estado

Archivo - La secretaria de Estado para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia, Aina Calvo (2i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (3i) y la delegada del Gobierno contra la violencia de género del ministerio de Igualdad, Carmen Martínez - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Igualdad prepara una guía para ayudar a los ayuntamientos a gastar "de la mejor manera posible" estos recursos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han pedido al Ministerio de Igualdad que denuncie por malversación de caudales públicos a las instituciones que hagan un mal uso de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Así lo han puesto de manifiesto en una carta dirigida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, donde señalan que han documentado 119 casos de mal uso de los fondos del Pacto de Estado, desde el 1 de abril.

En este sentido, para la organización, el mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos y señala a Redondo "que es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado".

También recalcan que es labor de la Delegación del Gobierno "la aprobación del catálogo de acciones finalistas susceptibles de ser financiadas y su posterior fiscalización para garantizar que sean destinadas a sensibilizar a la sociedad, prevenir los comportamientos sexistas que alientan la violencia machista y apoyar a las víctimas en sus procesos para salir de la violencia".

Igualmente, denuncian que diferentes corporaciones locales "continúan detrayendo recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, cuando no contrarias, a la lucha contra la violencia contra las mujeres".

Asimismo, indican que "ayuntamientos de todo el territorio y con gobiernos de diferente signo político", están destinando durante el mes de junio los recursos contra la violencia machista a marchas, concentraciones y festivales LGTB, o a "debates transgeneristas (unidireccionales) que cuestionan la desigualdad basada en la pertenencia al sexo femenino y sus consecuencias para las políticas públicas que la combaten".

Finalmente, Contra el Borrado de las Mujeres se pregunta si las instrucciones que anunció Igualdad para la correcta aplicación de los fondos han sido cursadas y consideran "gravísimo" que, de haberse trasmitido, "se ignoren y desprecien continuando con las prácticas malversadoras".

IGUALDAD DICE QUE EL 99% DE LOS FONDOS SE UTILIZAN "CORRECTAMENTE"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado que el 99% de los fondos del Pacto de Estado se utilizan "correctamente" por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Además, ha indicado que están "muy atentas" y "muy pendientes" de que cada uno de estos recursos se utilice "correctamente".

"Pero quiero tranquilizar a la población en general porque el 99% se utiliza correctamente por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y estamos muy atentas, estamos muy pendientes de que cada uno de los recursos se utiliza correctamente", ha asegurado Redondo este lunes en declaraciones a los medios antes de participar en el III Foro de la Mujer y Liderazgo Femenino organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En esta misma línea, la ministra ha subrayado que no se van a sufragar actividades que no se correspondan "exactamente" con lo que está previsto para los recursos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. "Por lo tanto, la inmensa mayoría lo hace bien, la inmensa mayoría lo utiliza correctamente y estamos muy atentos, muy encima, para que cuando no se produce una correcta utilización, nosotros vamos a actuar y en todo caso estamos preparando esa guía para facilitar a todos los ayuntamientos y las instituciones al buen uso de esos recursos", ha añadido.

Finalmente, también ha expuesto que el departamento que dirige trabaja en una guía para ayudar a los ayuntamientos a gastar "de la mejor manera posible" estos recursos. "Estoy convencida de que esa guía, que estará en muy corto espacio de tiempo, probablemente antes de septiembre en todo caso, podrá ayudar, podrá servir para que los pequeños municipios sepan y mejoren la eficacia en el uso de esos recursos", ha explicado Redondo.