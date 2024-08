La Fundación Madrina alerta de un incremento en las colas del hambre: "La pobreza no se toma un descanso en verano"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madrina ha alertado de un "preocupante incremento de las colas del hambre en España" en los últimos meses y ha recordado que, a pesar de la temporada estival, "la pobreza no se toma un descanso".

"Es fundamental que como sociedad no ignoremos esta realidad. La pobreza no desaparece en verano, y debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que ninguna familia pase hambre", ha afirmado el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez.

Según advierte la organización, la situación es "especialmente crítica" para las familias con niños pequeños, "quienes enfrentan el riesgo de desnutrición y exclusión social".

En este sentido, Madrina ha advertido del riesgo de deshidratación en los bebés durante estos meses de verano, en los que las familias vulnerables no pueden permitirse utilizar sistemas de refrigeración.

"No puedo creer lo rápido que mi bebé ha perdido peso. Cuando llegó el calor, empecé a notar que estaba más irritable y no quería comer. Lo llevé al médico y me dijeron que estaba deshidratado. En casa hace muchísimo calor, no tenemos aire acondicionado y el ventilador no es suficiente. Me da mucho miedo que se ponga peor", explica María, madre de un bebé de seis meses, residente en Cañada Real.

Según señala la Fundación Madrina, bebés de menos de dos años están perdiendo hasta dos kilos de peso en tan solo 15 días. Para hacer frente a esta emergencia, la organización ha distribuido 600 ventiladores entre las familias más necesitadas.

Por ello, la Fundación Madrina hace un llamamiento a las autoridades para "implementar políticas efectivas que garanticen el acceso equitativo a la energía, especialmente durante los meses de calor extremo".

Además, ante esta situación, Madrina explica que ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar alimentos y recursos básicos a quienes más lo necesitan. Con la colaboración de voluntarios y donantes, la organización ha atendido a más de 5.000 personas en lo que va del año.