Gerentes de Servicios Sociales creen que regularizar a migrantes "aliviará" la falta de trabajadores en dependencia

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas migrantes anunciada por el Gobierno "no solucionará" pero "aliviará mucho" el problema de la falta de trabajadores en el sector de la dependencia.

"Regularizar a personas que pueden trabajar es muy positivo. En este sector, imprescindible, porque es imposible encontrar trabajadores y sin ellos no se pueden prestar servicios tan esenciales como los cuidados. No va a solucionar el problema pero, sin duda, lo va a aliviar mucho", ha valorado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en declaraciones a Europa Press.

Ramírez considera "muy realistas" las cifras ofrecidas tanto por la patronal de la dependencia FED --que ha advertido de que faltan 160.000 profesionales en el sector actualmente-- como por el Ministerio de Derechos Sociales, que en su informe 'Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030', estima que España necesitará entre 261.000 y 639.000 nuevos trabajadores antes de 2030 para garantizar la atención a la dependencia.

En este sentido, Ramírez ha indicado que "no solo es necesario regularizar a los que ya están, sino agilizar los procesos de captación y formación en origen". "Una inmigración ordenada con garantía de empleo", ha pedido.

Además, ha precisado que las necesidades de empleo en el sector afectan "tanto a empleo de auxiliares y gerocultores como a profesionales como fisioterapeutas, enfermeros, médicos o terapeutas ocupacionales".