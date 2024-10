Igualdad confía en que la Autoridad Independiente contra discriminación esté lista "a finales de año principios de 2025"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha señalado que espera que la figura de la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato y la No Discriminación esté lista "a finales de año, principios de 2025".

"Espero que a finales de año, principios de 2025 tengamos ya por fin la Autoridad Independiente y garantizando que sea un perfil profesional y totalmente sin ningún vínculo político porque eso es la garantía también para que todos los grupos parlamentarios que estáis aquí podáis también apoyarlo", ha asegurado Carrillo en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar este martes en el Congreso para informar sobre la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio.

La creación de esta figura se sitúa en el marco de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', que entró en vigor en julio de 2023 y que tipifica por primera vez el antigitanismo como delito de odio.

En este sentido, Carrillo ha explicado que esta figura no se ha presentado antes porque requiere de "muchísimos procedimientos administrativos" y de acuerdos con otros ministerios. "Y eso no es ninguna tarea sencilla", ha apuntado. Además, ha añadido que la Autoridad Independiente hará seguimiento y perseguirá "todo tipo de infracciones no penales" y dará respuesta "a tantas injusticias y abusos que se cometen contra las víctimas".

Igualmente, Carrillo ha llamado a "redoblar muchos esfuerzos" para garantizar la confianza de las víctimas y que denuncien este tipo de situaciones. "¿Qué tenemos que hacer? Seguir redoblando muchos esfuerzos, garantizando, sobre todo, la confianza a las víctimas para que continúen denunciando", ha asegurado para añadir que las denuncias de delitos de odio están creciendo, "entre otras cosas, porque las víctimas están denunciando".

Asimismo, ha destacado la importancia de que las instituciones tengan "muy claro" que el racismo, la xenofobia, o cualquier tipo de intolerancia, "no son hechos aislados" "Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe y ponernos en el debate", ha afirmado.

RESPUESTAS "MUCHO MÁS EFECTIVAS" CONTRA LAS DISCRIMINACIONES

En esta línea, ha pedido proporcionar respuestas "mucho más efectivas" para erradicar todo este tipo de "injusticias" que "no solamente afectan a las víctimas directamente, sino que es un problema estructural de arriba a abajo, de izquierda a derecha" y que "erosiona" la convivencia y "debilita" la democracia.

"Los poderes públicos tenemos el deber moral y político de aplicar medidas y acciones, por un lado, que permitan sacar el racismo de nuestras sociedades y, por otro lado, desarrollar acciones positivas que permitan reducir las brechas de desigualdad que siguen causando en las víctimas de discriminaciones de todo tipo y que son objetos de rechazo y de violencia", ha subrayado.

También ha condenado los "insultos racistas" que se produjeron el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu a jugadores del FC Barcelona. "Y quiero decir, con todas estas cuestiones que estamos viendo, estas expresiones son la vergüenza de cualquier demócrata", ha denunciado.

Además, ha dicho que, contra ante este tipo de conductas, "no cabe otra salida que ser más intransigente que nunca, porque el racismo, la homofobia, no solo están en los campos de fútbol, desgraciadamente".

Por último, ha pedido a Vox "un poquito de empatía, de solidaridad" respecto a la migración y ha recalcado que "no hay nadie ilegal en el mundo". "Todos los seres humanos nacemos y nos vamos a ir de este mundo igual, de la misma manera", ha apuntado.

Por otro lado, la responsable de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) y del Área de Sistema Estadístico y Atención a Víctimas, Pilar Muniesa, ha indicado que "el tema de la infradenuncia" lo detectan "de forma habitual". En este sentido, ha informado que confía en que "en breve" puedan sacar el informe de una encuesta realizada este año junto a la Universidad de Salamanca (USAL), dirigida no solamente a víctimas, sino también a testigos de incidentes o de delitos de odio.

En el turno de portavoces, el socialista Víctor Gutiérrez ha reafirmado el compromiso del PSOE para erradicar los discursos de odio y la "mano tendida" para "aquel grupo que desee trabajar por seguir construyendo una sociedad mejor que garantice la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos".

Asimismo, el PSOE ha destacado que no va a "consentir" que la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio sirva "para blanquear ningún partido político en esta materia".

"Debemos seguir sumando esfuerzo en la lucha contra los discursos y delitos de odio, que debe ser una tarea compartida por todos los sectores sociales y por todas las instituciones, para acabar con una lacra que es muy peligrosa para esta sociedad, muy peligrosa para la democracia", ha apuntado.

Por el PP, Patricia Rodríguez ha expresado "el más firme compromiso" de la formación para trabajar en la subcomisión "absolutamente desde el rigor, sin intentar politizarla". Además, respecto a la figura de la Autoridad Independiente ha indicado que para los 'populares' es "fundamental" que la persona que lidere ese organismo sea "absolutamente independiente" y que tenga "un reconocido prestigio en el trabajo en la lucha contra los discursos y los delitos de odio". "Porque si no, a nuestro juicio, va a ser precisamente perjudicial y va a alimentar esa polarización que tanto genera esos discursos y esos delitos de odio", ha expuesto.

Rodríguez también ha pedido abordar en campañas los delitos de odio "siempre desde la perspectiva de la profesionalidad para llegar a alcanzar esa sensibilización que tanto hace falta y, sobre todo, trabajar el problema desde la prevención".

VOX DICE QUE "NUNCA SE DEBE LIMITAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Rocío Aguirre, de Vox, ha destacado que la "inmigración ilegal desbordada" es un "verdadero problema" para España. "Y no es ni odio ni racismo, es una crítica legítima que ustedes pretenden censurar", ha asegurado para añadir que se deben perseguir los verdaderos delitos de odio, "pero nunca se debe limitar la libertad de expresión".

Mientras, Esther Gil de Reboleño, de Sumar ha señalado que la "normalización del odio" y la impunidad de quienes propagan los discursos de odio tienen causas diversas que no tienen una solución única. Así, ha reclamado revisar las herramientas legislativas y su implementación y los recursos disponibles, "que a lo mejor no son los suficientes para poder intervenir este problema".

Finalmente, Bel Pozueta, de EH Bildu, ha subrayado durante su intervención que "el racismo existe" y ha indicado que hay "un reto muy importante" para trabajar en políticas públicas "que vayan en aras de eliminarlo".