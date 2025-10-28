Igualdad eleva a 33 las asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar un caso en Murcia

Archivo - Sede del 016.- MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 33 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.328 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en Murcia.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 19 años, asesinada presuntamente por su expareja. Su cadáver fue localizado el domingo 26 de octubre y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Se trata de la quinta asesinada por violencia machista en octubre de este año y la segunda de Murcia en 2025, según datos del Ministerio de Igualdad.

La Guardia Civil de la Región de Murcia detuvo el domingo a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental, una joven de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado por la tarde en una vivienda del municipio de Librilla (Murcia).

Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crímenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno cada una.

De las 33 víctimas mortales de este año, 21 de ellas (63,6%) eran españolas, misma cifra que los presuntos agresores. En cuanto a las denuncias, 25 (75,8%) no contaban con denuncias previas.

SÁNCHEZ: "UNIDAD Y FIRMEZA ANTE EL TERRORISMO MACHISTA"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "unidad y firmeza ante el terrorismo machista". "Mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia y amigos de la mujer asesinada en Murcia. No nos vamos a callar nunca ante la violencia contra las mujeres. Unidad y firmeza ante el terrorismo machista", ha indicado en un mensaje en la red social X.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha condenado el crimen y ha llamado a "aislar y condenar a los machistas". "Es prioridad del Gobierno erradicar la violencia de género, incompatible con cualquier sociedad democrática. Debemos aislar y condenar a los machistas, como el presunto asesino de Ainhoa, que le ha arrancado la vida con apenas 19 años. No hay palabras. Mi más sentido pésame", ha apuntado en la misma red social.