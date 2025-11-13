Igualdad presentará en diciembre un estudio sobre el "sexilio" de mujeres que abandonan residencia por discriminación

Archivo - Fachada del ministerio de Igualdad, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Igualdad prevé presentar en diciembre un estudio sobre el "sexilio" o abandono de residencia por discriminación, según ha avanzado este jueves la secretaria de Estado y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

"Y en lo que respecta a la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI+, les anuncio que presentaremos este mismo diciembre un estudio sobre el sexilio, es decir, el abandono por parte de las mujeres de su lugar de residencia por sufrir rechazo, por sufrir discriminación, por sufrir violencia, y que se da especialmente en zonas rurales", ha asegurado en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha advertido de que se ha incrementado "exponencialmente" la "presión" y el "señalamiento" a personas por razón de su origen racial o étnico en los últimos años. "Y es fruto, en gran medida, de los discursos de odio que han sido extendidos por la extrema derecha", ha recalcado.

También se ha referido a la figura de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación. En estos momentos, ha señalado que el Ministerio de Igualdad se encuentra "terminando de configurar su estatuto".

Por otro lado, Guijarro ha señalado que "en fechas próximas" el departamento que dirige tiene previsto realizar un "gran acto de reconocimiento" a las mujeres que pasaron por el "mal llamado" Patronato de la Protección a la Mujer.