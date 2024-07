La labor de los abuelos acogedores: "Siempre que me necesitan me tienen"

1 de cada 5 personas en España tiene más de 65 años y el 80% de ellas son abuelos y abuelas que dedican 16 horas semanales al cuidado de sus nietos

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha defendido el "papel protagonista" de las personas mayores en el cuidado a la infancia y ha reivindicado que se reconozca "la labor de los abuelos y abuelas acogedores, que se convierten en los cuidadores principales de sus nietos y nietas".

Así lo ha indicado la organización que, con motivo del Día de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, ha actualizado su informe 'Abuelos y crianza'.

Aldeas ha detallado que de los 51.203 niños y niñas que crecen en España en el sistema de protección, 18.177 lo hacen bajo una medida de acogimiento familiar (el 52%). De ellos, 10.812 (el 59,48 %) viven en la modalidad de acogimiento en familia extensa, es decir, con algún miembro de su familia biológica, en la mayoría de los casos, abuelos o abuelas.

"Para estos abuelos y abuelas su rol familiar cambia, ya que dejan temporalmente su papel tradicional, más vinculado con los momentos de ocio y juego, para asumir la responsabilidad de ser los cuidadores principales de sus nietos, con las obligaciones que esto implica", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que los abuelos y abuelas acogedores "necesitan apoyo y recursos adecuados" para hacer frente a los "desafíos generacionales y emocionales que encuentran". Para ellos, Aldeas Infantiles SOS reclama servicios de orientación y asesoramiento personalizado, de mediación familiar, y atención psicológica, así como recursos formativos para mejorar sus habilidades en la crianza positiva y la construcción de vínculos seguros, redes de apoyo emocional y un mayor reconocimiento a su labor en la protección de la infancia.

Por otro lado, Aldeas Infantiles SOS les ha dedicado un episodio de su plataforma de contenidos #TenemosMuchoQueDecir, bajo el título 'Pilares invisibles', que aborda el vínculo de las personas mayores con la infancia, incluye testimonios de abuelos y abuelas en torno a su papel en el cuidado de sus nietos y nietas, de profesionales del cuidado y la perspectiva de un psiquiatra sobre el edadismo.

Según ha explicado la organización, en España, una de cada cinco personas tiene más de 65 años, y el 80% de ellas son abuelos y abuelas que dedican, de media, 16 horas semanales al cuidado de sus nietos y nietas. "Este rol los ha convertido en un pilar invisible de la conciliación familiar y en un apoyo esencial en la protección de la infancia", señala en el episodio.

"SIEMPRE QUE ME NECESITAN ME TIENEN"

"Siempre que me necesitan me tienen. Mi lema es 'si tú me dices ven, lo dejo todo'", asegura María José, abuela de una nieta de 8 años y de tres nietos de 4, 5 y 12, que ha viajado en innumerables ocasiones de Ávila a Madrid para cuidar de ellos cuando se ponen enfermos.

Antonella, por su parte, se trasladó desde Italia para apoyar a su hijo separado en el cuidado de sus dos hijas pequeñas. "Mis nietas tienen cinco años y quince meses, y para trabajar, mi hijo necesitaba ayuda", explica.

Fernando cuenta cómo asumió el cuidado de su primera nieta desde los tres meses, desarrollando un vínculo especial. "Yo la bañaba, la alimentaba, hacía absolutamente todo", señala, para después añadir: "En un año y pico, hice unos 13.000 kilómetros para ir a verla. Fue una decisión propia y es lo mejor que he podido hacer porque era muy satisfactorio".

Todos coinciden en que lo más importante que transmiten a sus nietos y nietas es amor sin condiciones, cariño, y la seguridad de sentirse cuidados y queridos. A su vez, ellos reciben alegría de los más pequeños, con quienes pasan un tiempo de calidad que no siempre pudieron dedicar a sus hijos, y sienten la satisfacción de ayudar a estos últimos.

Educardo Delgado, psiquiatra, geriatra y profesor asociado de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, describe luces y sombras en esta labor: "El rol de abuelo tiene beneficios para la salud de las personas mayores, si bien también hay personas que tienen dificultades a muchos niveles porque no están del todo conformes con ese rol, ya sea por exigencias no esperadas o por diferencias en el estilo de crianza, entre otras razones".

LUCHA CONTRA EL EDADISMO

Aldeas Infantiles SOS aborda también el sentimiento de discriminación que experimenta una cuarta parte de las personas mayores solo por el hecho de serlo, conocido como 'edadismo', un concepto que, según explica Educardo Delgado, se apoya en los prejuicios: "se ha patologizado a la persona mayor".

El vídeo, presentado por la periodista Alejandra Andrade, pone el foco en el cuidado de los mayores. "Cuando los abuelos asumen el rol de cuidadores también se ven obligados a renunciar a su propia vida. Pasan los años y muchos mayores acaban sintiéndose solos. Debemos reflexionar como sociedad y devolverles el amor y el cuidado que ellos nos han dado", sostiene.