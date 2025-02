Malasmadres alerta de la soledad que sufren las madres: "Cargan con la culpa de no llegar a todo y no son Superwoman"

El 85% de las mujeres afirma haberse sentido sola desde que es madre debido a la falta de apoyo en la conciliación

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Yo No Renuncio, impulsada por el Club de Malasmadres, ha alertado sobre la soledad que sufren las madres en la sociedad actual. "No son 'Superwoman' y cargan con la culpa de que no pueden llegar a todo, no son madres perfectas", ha afirmado la presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena.

Baena ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la aplicación móvil 'Red Yo Cuido' --que cuenta con el apoyo de la empresa tecnológica Globant--, ya disponible para su descarga gratuita en dispositivos móviles a través de Apple Store y Google Play, en un acto celebrado este martes en la sede de la Fundación Telefónica en Madrid.

Precisamente, durante el acto, Baena ha explicado que "Malasmadres nació a partir de un tuit, un día de desahogo". "Desde ahí, se convirtió en un movimiento social, pero siempre sentí que se quedaba corto. Nos hemos conectado a través de redes sociales, pero en el día a día se sigue criando en soledad. Esta aplicación pretende cambiar eso", ha detallado.

Es por ello que esta plataforma digital busca conectar a madres y combatir su sensación de soledad pues, como asegura la asociación en su estudio 'Yo Cuido. Nosotras Cuidamos', el 85% de las mujeres han afirmado haberse sentido sola desde que es madre debido a la falta de apoyo en la conciliación. Además, el 54% ha renunciado a alguna actividad o empleo por la sobrecarga de trabajo y el impacto en su salud mental, entre otros datos.

Baena también ha insistido en la necesidad de generar espacios de apoyo accesibles para todas las madres, incluso en zonas rurales. "Nos lo dicen mucho, las madres en zonas rurales tienen aún menos redes de conciliación. La falta de apoyo hace que muchas se sientan aún más solas", ha lamentado.

Por otro lado, los datos del estudio de la asociación revelan que el 66% de las madres con pareja dependen principalmente de ella para delegar los cuidados, mientras que el 64% también recurre al apoyo de abuelos y abuelas. "Sabemos que los abuelos y abuelas son el gran pilar de la conciliación en España, pero muchas no cuentan con ese apoyo y necesitan crear otras redes", ha reiterado Baena.

La aplicación permitirá a las usuarias registrarse, crear un perfil y conectar con otras madres cercanas geográficamente para ofrecer y recibir apoyo en pequeñas tareas diarias. Además, incorpora una etiqueta opcional llamada 'Yo cuido', que permite identificar a aquellas usuarias dispuestas a ofrecer apoyo a otras madres. También cuenta con filtros por ubicación e intereses, facilitando la conexión entre mujeres con situaciones similares.

"Esta aplicación es un sueño hecho realidad. Es el siguiente paso en nuestra lucha por la conciliación y el reconocimiento de los cuidados", ha asegurado Baena.

"FALTA DE REDES DE APOYO" PARA LA MATERNIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Tras la presentación de la aplicación, ha tenido lugar una mesa redonda con lema 'El match entre madres: una revolución para sentirnos menos solas', en la que han participado la periodista y directora de Mammaproof Barcelona, Mavi Villatoro; la consultora de crianza consciente, Miriam Tirado y la actriz española, Marta Eguía.

Durante el debate, las ponentes han coincidido en que la maternidad en la sociedad actual está marcada por la falta de redes de apoyo, a pesar de estar en una "era hiperconectada".

"En mi caso, conectar con otras madres fue fácil al principio, porque había grupos de preparación al parto y espacios donde coincidimos. Pero cuando los hijos crecen y vuelves a la rutina, esas conexiones se debilitan y entras en una rueda de supervivencia", ha explicado Tirado. A su vez, ha denunciado que " las madres están tan dentro de la rueda de exigencia que ni siquiera se dan cuenta de que merecen ser cuidadas también".

En la misma línea, Eguía ha relatado que cuando dejó de estar en su barrio y se fue a otra zona, se dio cuenta de que "sólo tenía un grupo de WhatsApp, pero no una red real de apoyo. 'La Red Yo Cuido' puede ayudar a cambiar eso", ha apostillado.

Por su parte, Villatoro ha subrayado que "es fundamental que las madres estén presentes en la calle, en los espacios públicos, porque la maternidad no es solo privada, es también una cuestión social y política".

Asimismo, ha querido recordar que "las madres son diosas". "Hemos traído vida al mundo y se deben valorar ellas mismas y la clave está en dejar de intentar llegar a todo y priorizar lo que realmente les hace felices", ha argumentado.