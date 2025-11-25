Patxi López afea la ausencia de Muñoz (PP) en el acto del Congreso: "Espero que no sea uno de los pagos" a Vox

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afeado este martes la ausencia de su homóloga 'popular', Ester Muñoz, en el acto conmemorativo por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en la Cámara Baja. "Espero que esto no sea uno de los pagos que están haciendo por el pacto que están suscribiendo en Valencia con los que niegan la violencia machista porque el negacionismo de esta violencia también mata", ha afirmado.

En declaraciones a los medios antes de la entrada al Pleno de la Cámara Baja, López ha recordado que "son 38 ya las mujeres asesinadas este año, 1.333 desde que hay registros".

En este sentido, López ha explicado que los miembros del Grupo Socialista llevan este martes una mariposa que nace de un proyecto que es 'El latido de las mariposas', que a su vez deriva "de la iniciativa y del dolor de dos mujeres", de Itziar y de Isabel. "A Itziar su pareja le asesinó a las dos hijas, una con seis y otra con dos años, e iniciaron la confección de estas mariposas como símbolo de que el aleteo de una mariposa puede cambiar muchas cosas", ha indicado.

"Es un proyecto que busca, a través de la educación en valores, cambiar esa cultura machista en la que hemos crecido y que se sigue manteniendo durante tanto tiempo. Por eso, nosotros hemos querido aparecer hoy con este símbolo en este día tan especial en el que también ha habido un recuerdo y un acto", ha apuntado.

Patxi López ha dicho que no puede entender "cómo no estaba, por ejemplo, la portavoz del Partido Popular, porque estaba haciendo la rueda de presa y podía venir aquí perfectamente". "Y el Partido Popular se ha limitado a la mínima expresión con dos miembros de la mesa y la que leía el nombre de las víctimas", ha manifestado.