PP acusa en el Senado al PSOE de "hacer negocio" con el Instituto de las Mujeres y este afea "excusas" a los 'populares'

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado en el Senado al PSOE de "hacer negocio" con la Dirección General del Instituto de las Mujeres, mientras los socialistas han afeado a los 'populares' la presentación de "excusas" a su moción para condenar iniciativas que hagan uso indebido de los fondos del mismo.

En este sentido, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha rechazado, con 12 votos a favor, 18 en contra y una abstención, la moción del PSOE por la que insta al Gobierno a condenar iniciativas que hagan uso indebido de los fondos del mismo.

Precisamente, la senadora del PP Rosa María Romero ha reprochado a los socialistas la presentación de esta iniciativa después de conocerse en julio el caso de la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, que "presuntamente se autoadjudicaba contratos de los puntos violetas con presuntas irregularidades en estas adjudicaciones con ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista".

"Que después de lo que ha pasado la hayan traído aquí, a esta comisión, de verdad que me parece que rozan el ridículo. Miren, nos van a tener siempre en trabajar en la lucha contra la violencia de género, pero en ustedes está, en su hoja de servicios, que han utilizado el puesto de la Dirección General del Instituto de las Mujeres para hacer negocio, para seguir en la corrupción que llega por todas las partes y rincones de este Gobierno. Es una absoluta vergüenza", ha recalcado Romero.

Por su parte, Araceli Martínez, del PSOE, ha dicho que si Isabel García "tiene alguna responsabilidad penal o no, se decidirá en un juzgado". "No lo estamos decidiendo aquí porque aquí estamos para otra cosa", ha asegurado para añadir que el PP está buscando presentar enmiendas "para presentar excusas y no votar a favor de la moción en los términos en los que se ha presentado".

Asimismo, Martínez ha indicado que si algo hubiera que condenar en la comisión sería los pactos de PP y Vox. "Esa es la única condena que estamos dispuestos a asumir en esta moción", ha afirmado.

En cuanto a la moción del PSOE, insta al Gobierno también a analizar en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad medidas "que eviten el uso indebido de los fondos públicos destinados a la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres"; así como a "establecer instrumentos de control, acordados con comunidades autónomas y entidades locales, que garanticen un uso apropiado de los fondos destinados a la lucha contra la violencia machista".

Así, Martínez ha destacado que el objetivo de la iniciativa es "evitar que se hagan festivales de perreo, de hacer jabones, de cata de chocolates, de carrera de tacones y espectáculos drag, de celebración del Orgullo Gay", con los fondos del Pacto contra la Violencia de Género. "Todas estas actividades pueden ser interesantes e incluso pueden ser sociabilizantes, pero creo que aquí también estaríamos de acuerdo en que tienen que estar fuera de las acciones del Pacto de Estado contra la Violencia", ha subrayado.

Por su parte, María Dolores Etxano, del PNV, ha apoyado que los fondos del Pacto de Estado se gasten de forma adecuada, pero ha pedido "dar otros pasos en adelante", ser "más exigentes" y "que de verdad los objetivos se establezcan previamente". "Votaremos a favor de la moción, pero se podría ser un poquitito más ambiciosa con el reparto de los fondos del Pacto de Estado", ha apuntado.