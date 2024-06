El PP avisa de que no apoyará la Ley de Paridad si no se retiran dos enmiendas que "atacan las instituciones"

PSOE, Más Madrid, Geroa Bai, EAJ-PNV y Junts afean a los 'populares' que no defiendan lo mismo cuando están en el Gobierno

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Raquel González Benito, ha avisado este martes 18 de junio en el Senado de que los 'populares' no apoyarán la Ley de Paridad a menos que el Gobierno retire las enmiendas 76 y 96, que "atacan las instituciones".

Así se ha expresado en una moción consecuencia de interpelación en la que el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a trabajar en la recuperación de los "tradicionales consensos" en materia de igualdad y no utilizar la legislación cuyo objetivo es avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres para "atacar a las instituciones" democráticas de España.

Por su parte, el PSOE, Más Madrid, Geroa Bai, EAJ-PNV y Junts se han mostrado a favor del proyecto de ley y han criticado que el PP denuncie que el Gobierno meta enmiendas "con calzador" en leyes "que no tienen nada que ver" cuando los Ejecutivos 'populares' también han utilizado la misma táctica.

A la hora de presentar la moción, la senadora 'popular' Nidia María Arévalo Gómez, ha destacado que los de Alberto Núñez Feijóo no discuten la "necesidad" de la ley, sino que "se utilice esta ley Para meter otras materias que nada tienen que ver con el objeto del que se trata".

La semana pasada, esta misma senadora criticó el proyecto de Ley de Paridad en una interpelación en el Senado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y señaló que la enmienda número 76 pretende invitar a representantes extranjeros al Consejo de Ministros y prescindir de la consulta pública para tramitar leyes y reglamento mientras que la número 96 propone eliminar la potestad del Senado de decidir sobre el techo de gasto para los presupuestos del Estado.

La moción ha recibido a su vez dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal y otra por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Por un lado, la senadora del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Carla Delgado Gómez ha pedido en su enmienda el apoyo a la Ley de Paridad y ha recriminado a los 'populares' que lo "único" que les importe sea vetar "a todos y cada uno de los avances que hace el Gobierno". En este sentido, ha calificado de "increíble" que "el partido que nunca acude ni ha acudido al 8 de marzo, y que ha recurrido en el Tribunal Constitucional todas las leyes de igualdad hacia las mujeres" haga "uso de ellas para sustentar" la moción.

Por otro, la senadora socialista María Fernández Álvarez ha manifestado en su enmienda que el proyecto de Ley de Paridad expresa "el firme compromiso del Gobierno con la igualdad real de oportunidades". Por esta parte, ha afeado a los 'populares' que a diferencia del Ejecutivo no hayan sido "respetuosos con las instituciones democráticas" y les ha acusado de "utilizar a las mujeres como moneda de cambio" en los gobiernos que comparten con Vox.

En respuesta, la senadora 'popular' Raquel González Benito se ha posicionado en contra de las dos enmiendas "incoherentes y que envenenan el pasado consenso conseguido" y ha mantenido el texto íntegro. En líneas generales, ha manifestado que el proyecto de la Ley de Paridad es "necesaria", pero ha instado al Gobierno a retirar las dos enmiendas contra las que protestan para que el PP vote a favor.

Además, ha estimado que si esta ley sale adelante será la "única" norma que el Ejecutivo logrará aprobar en esta legilsatura "al margen de la corrupta Ley de Amnistía". "Por eso este interés de meter las enmiendas con calzador, porque lo que pretenden es garantizarse que si este Gobierno llega a octubre, cosa poco probable, puedan aprobar el presupuesto general para poder pagar las facturas de los apoyos de sus socios de investidura", ha censurado.

PSOE: "CONSENSO DE TODOS LOS GRUPOS CONTRA LA MANIPULACIÓN" DE PP

Por otro lado, la senadora socialista María del Carmen Silva Rego ha ironizado diciendo que durante el debate "se ha alcanzado consenso, el consenso de todos los grupos contra la manipulación de esta moción" del PP. Además, ha apuntado a que su grupo "aceptaría sin problemas" que la inclusión de las dos enmiendas contra las que protesta el PP "no es la mejor práctica legislativa", pero considera "sorprendente" que los de Feijóo lo critiquen cuando "han usado esta práctica".

Por su parte, la senadora de Junts María Teresa Pallarès Piqué ha señalado que para ellos el proyecto de ley "responde a principios de necesidad, de eficacia, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de transparencia y eficiencia". En este sentido, ha afirmado que votarán en contra de la moción del PP porque los 'populares' "vuelven a utilizar la demagogia" como "arma contra el Gobierno" y hablan de "ataque al Senado" cuando fueron ellos "los que han hecho entretener en esta Cámara durante más de dos meses la Ley de Amnistía".

Asimismo, la senadora de EAJ-PNV María Dolores Etxano Varela, ha concordado que las enmiendas incluidas en el proyecto de ley no parecen "la mejor opción de legislar", pero les han pedido "coherencia". "Si no lo es, no lo es nunca y les debo recordar que esta forma de tramitación la han utilizado indistintamente los gobiernos de turno a través de sus grupos parlamentarios, gobierne quien gobierne", ha criticado.

A su vez, ha indicado que lo que le parece una utilización "partidista" del Senado es el hecho de bloquear cualquier intento de disponer de objetivos de estabilidad adaptados a la nueva realidad, aunque les perjudiquen a sus comunidades autónomas y entidades locales".

Además, la senadora de Geroa Bai Miren Uxue Barcos Berruezo ha ironizado calificando el texto como "moción boomerang" y ha señalado que "critica una cosa para terminar haciendo lo mismo". En concreto, ha defendido que los 'populares' critican la utilización "partidaria" que, a su parecer, hacen los partidos del Gobierno con las políticas de igualdad, mientras que ellos buscan "mantener el veto del Senado (...) utilizando políticas de igualdad".

Por último, la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha criticado que el proyecto de ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres "excluye a personas únicamente por razón de sexo". En su opinión, el Gobierno ahonda "en su tendencia de aprovecharse de las instituciones y de las leyes para avanzar en un propósito que responde a cuestiones ideológicas y, por tanto, en nada mejora a la igualdad real entre los españoles".