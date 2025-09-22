El PP iniste en que Redondo dimita o sea cesada por las pulseras antimaltrato: "Debería sentir vergüenza"

Archivo - La eurodiputada del PP Alma Ezcurra interviene durante la segunda jornada del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exigido al Gobierno que "asuma que es el primer y el último responsable" de los "fallos" de las pulseras antimaltrato. Además, han asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "como mujer y como servidora pública debería sentir vergüenza" ante esta situación.

Así lo ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien además ha pedido la dimisión de Redondo. "O la ministra dimite, y no parece que lo vaya a hacer, o a la ministra se la destituye, porque no puede continuar ni un segundo más en el cargo", ha manifestado en rueda de prensa este lunes. "Insistiremos también en este tema en el Congreso de los Diputados, donde vamos a pedir la reprobación de la ministra", ha señalado Ezurra, que se suma así a otras voces de la formación que han pedido que Redondo deje de estar al frente de Igualdad.

"Sabemos también que la ministra había sido advertida por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, por jueces y abogados, y aún así decidió seguir adelante con la licitación de estos dispositivos", ha asegurado Ezcurra.

En este sentido, la vicesecretaria ha manifestado que "no vale que la vicepresidenta esta mañana diga que hay que hacer una pequeña investigación", en relación a las declaraciones de este lunes de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, donde ha pedido que se investiguen los fallos con las pulseras antimaltrato y se repare a las mujeres afectadas.

Además, ha criticado que Pedro Sánchez "no ha dicho una sola palabra sobre un asunto que le compete muy directamente" y que "el Gobierno ha fallado de manera imperdonable lo peor es que cuando fueron advertidos y conocedores del problema decidieron mirar para otro lado y anteponer su propia supervivencia a la seguridad y a la vida de cientos de mujeres que ya tenían bastante con sufrir una situación de peligro".

Con todo, ha asegurado que "esto es un caso clarísimo de negligencia política que no admite ni filtros ni tamices ideológicos" y ha exigido al Gobierno de Sánchez que "ponga en manos expertas e independientes la solución a un problema muy grave".