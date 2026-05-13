El PSOE propone en el Congreso impulsar medidas para reducir "la brecha en la pobreza de tiempo, claramente feminizada"

Archivo - Una mujer escribe en el teclado de su ordenador. - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Igualdad, en la que propone impulsar medidas para reducir "la brecha de pobreza de tiempo, claramente feminizada, y que actualmente en España se cuantifica en la disponibilidad para el tiempo libre inferior a 3 horas".

"La pobreza de tiempo, al igual que la económica, está feminizada", alerta la PNL, consultada por Europa Press, que apunta que, según datos del INE de 2021, "solo un 15% de los hombres" se encargaba de la mayor parte de las tareas domésticas, frente a un "46% de las mujeres".

La iniciativa añade que tres de cada cuatro trabajadores a tiempo parcial son mujeres, muchas "no por convicción, sino por necesidad para conciliar", y añade que aún persiste una brecha salarial que se traduce en que ellas cobran de media 400 euros menos al mes que ellos, mientras la brecha de pensiones se sitúa en el 32%.

"La falta de tiempo libre debido a la carga de trabajo remunerado y no remunerado es un problema creciente que tiene, además, consecuencias para la salud de las mujeres", explica el PSOE en el texto.

Además, precisa que, "al no tener tiempo suficiente para el autocuidado, aumenta el riesgo de estrés crónico, agotamiento, o de enfermedades como la ansiedad o la depresión y se asocia a patologías cardiovasculares y al debilitamiento del sistema inmunológico".

Por ello, los socialistas apuntan la necesidad de seguir avanzando en políticas públicas que "abunden en la reducción de tiempo de trabajo y en la mejora de la distribución del tiempo personal", mediante el impulso de medidas encaminadas a reducir esta brecha en la pobreza de tiempo, "claramente feminizada".

Para ello, propone entre otras, establecer indicadores para medirlo a través del Observatorio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Instituto de las mujeres; adoptar medidas para incrementar la soberanía del tiempo de trabajo, promoviendo el fomento de su uso flexible para mejorar la conciliación de la vida laboral con su vida personal y familia; continuar desarrollando otras que faciliten el acceso a los servicios públicos de cuidado, que descarguen a las familias, especialmente a las mujeres y campañas para fomentar la corresponsabilidad.