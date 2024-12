MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado este lunes de un posible repunte de casos de violencias sexuales y de género en Navidad y ha pedido a las mujeres ponerse "a salvo".

"Y quiero avisar, quiero alertar, nos acercamos a días muy complicados, a la Navidad. En Navidad realmente hemos encontrado a lo largo de los años repuntes de violencias, de violencias machistas, de violencias sexuales, también de violencia de género", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios en la sede del Ministerio de Igualdad, antes de reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.

En este sentido, ha señalado que el Estado "funciona" y ha añadido que los instrumentos a disposición de las mujeres "están para acompañarlas y para protegerlas y respaldarlas en todo momento". Además, ha apelado nuevamente a los entornos de las víctimas de violencia de género, a los que ha reclamado que "no se confíen". "Son fechas complejas donde los manipuladores, los machistas, generalmente pueden utilizar la idea de familia o la idea de la Navidad para engañar. Que no se confíen, por favor. Es una obligación de todos y de todas mantener a las mujeres a salvo, ponernos a salvo", ha subrayado Redondo.

Asimismo, ha llamado al "refuerzo" de las instituciones, de los recursos y un "gran consenso social" en contra de una violencia, "que es una violencia atávica y es una violencia que remite a ese machismo estructural y a esa dominación sobre las mujeres".

Por otro lado, la ministra ha hecho referencia a los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales y ha destacado el "enorme esfuerzo" que han hecho las comunidades autónomas para tener estos espacios en funcionamiento antes de que acabe este año. "Yo confío en que después de la reunión de hoy, prácticamente la totalidad de los centros estén a disposición, listos, dispuestos para su apertura", ha apuntado Redondo.

En todo caso, ha explicado que aquellas comunidades o ciudades autónomas que no hayan podido llegar a abrirlos estarían dentro del margen del 5% que permite la Unión Europea. "Lo que nos preocupa es que ese instrumento, ese nuevo recurso, esté a disposición de las mujeres, porque sabemos que es muy importante que estén asesoradas de todo tipo, jurídicamente, laboralmente, socialmente y psicológicamente, estén acompañadas y, por lo tanto, que esa recuperación sea más fácil", ha expuesto.

En el caso de Comunidad Valenciana, que pidió una prórroga para poner en marcha estos centros, la ministra ha dicho que, desde su departamento, entienden las "dificultades especiales" de esta comunidad y ha avanzado que están "considerando" su petición. "Vamos a hablar con ellos, estamos en contacto con ellos. Lógicamente, no somos ajenos a las dificultades que sufre la Comunidad Valenciana y vamos a ser muy flexibles en todo lo que podamos", ha asegurado.

Desde 2021, se han transferido más de 83 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de estos centros de crisis y el objetivo es que cada una ponga en marcha, al menos, uno por provincia. Están financiados por el Ministerio de Igualdad a través de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

En cuanto a la Conferencia Sectorial de Igualdad, Redondo ha recordado que se trata de la segunda reunión de su mandato con las comunidades, con las que ha dicho que su colaboración y su cooperación es "esencial".

ACREDITACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES

Así, además de la apertura de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, la ministra ha explicado que durante la abordarán armonizar los procedimientos de acreditación de víctimas de violencias sexuales, dando cumplimiento así al artículo 37 de la LOGILS, de la Ley Integral de Libertad Sexual. "Creo que todas las comunidades van a estar muy interesadas en formar parte de ese grupo de trabajo que avance en la homologación, en la unificación de procedimientos y de requisitos para el cumplimiento de esa acreditación, para ser acreditadas las víctimas como exactamente víctimas de violencias sexuales", ha concluido.

Finalmente, preguntada por supuestas incidencias en los dispositivos de control de agresores, Redondo ha indicado que "en ningún caso es un peligro para las mujeres". Así, ha reconocido que están detectando un "exceso de celo". "Lo que está produciéndose y lo que nos llega a la Delegación contra la Violencia de Género es un 'exceso de celo', que los dispositivos están alertando en exceso a las mujeres. No es que haya una disminución de la alerta, es que hay un sobre conocimiento de la alerta y a veces esa alerta no es real y esa alerta no tendría que haberse producido o no tendría que pitar como está pitando", ha concluido.