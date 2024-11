Redondo defiende que la DANA era el "momento" de Igualdad para ponerse a disposición de los afectados y de "no enlodar"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que la DANA era el "momento" del Ministerio de Igualdad para ponerse a disposición de los afectados y de "no enlodar".

"Nos hemos puesto a disposición porque era nuestro momento de ponernos al servicio, de ponernos a disposición y de no enlodar, porque bastante tiene la gente allí", ha asegurado Redondo en la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Congreso.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra como respuesta a la pregunta del diputado del PP Jaime Miguel de los Santos sobre si el Gobierno considera que "este es su momento". Precisamente, el 'popular' ha hecho referencia a un supuesto mensaje del Ministerio de Igualdad en la red social X en el que se podía ver en una imagen las notas de la ministra en las que afirmaba que era su "momento".

Igualmente, Redondo ha recalcado en su intervención que "este es el momento del Estado, porque es el Estado el que salva a los ciudadanos". "Es el momento de los servidores públicos, de los que ponen todo su afán, toda la inteligencia colectiva, todo su trabajo para salvar e intentar recuperar una normalidad que probablemente no vuelva a ser la misma", ha subrayado.

También ha explicado que el departamento que dirige "desde el primer momento" que tuvieron conocimiento de la tragedia, se puso a trabajar. "Les llamamos a ustedes (PP), con usted hablé precisamente, nos pusimos al servicio de los miembros de los distintos grupos parlamentarios para que nos ofrecieran también sus soluciones, sus propuestas, sus medidas", ha afirmado.

En este sentido, la ministra ha informado que en esas conversaciones se abordó la situación de las unidades de violencia de género en los territorios afectados. "Porque nos preocupaba enormemente la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres víctimas de violencia. Hablamos con ellas, trasladamos la ayuda, por supuesto con las asociaciones en el territorio, las que mejor conocen lo que están pasando. Allí estuvimos, allí hemos estado permanentemente en contacto con ellas", ha añadido.

Finalmente, ha defendido que en las reuniones había que manifestar al equipo la necesidad de que todos trabajaran "al unísono". "Era nuestro momento de trabajar, de poner todo a disposición de la gente que estaba sufriendo. Por eso, nos reunimos muchas veces para establecer medidas que finalmente salieron: el refuerzo del 016, del servicio a Atempro, de todas las medidas que ustedes ya conocen", ha precisado.

Por su parte, de los Santos ha preguntado a la ministra si era su momento "de huir, como hizo el presidente del Gobierno ante el dolor y la indignación ciudadana" o "de volver a dejar abandonadas a las mujeres". En la misma línea, le ha reprochado que en el primer decreto de ayudas aprobadas para afectados por la DANA no aparecía "ni una" para las más vulnerables.

PP: "ERA EL MOMENTO DE QUE EL GOBIERNO ASUMIERA RESPONSABILIDADES"

"Era el momento de que el Gobierno central asumiera sus responsabilidades ante una catástrofe que a todos nos atraviesa. El momento de reconocer que sus infraestructuras hídricas no han estado a la altura, yo diría que han sido incluso nefastas", ha criticado el diputado.

Además, el 'popular' ha tildado el supuesto mensaje de Igualdad de "inaceptable" y ha hecho alusión a otra de las frases que aparecía en el mismo. "Hay otro tema que me preocupa y es el de el negacionismo mata. ¿A qué se refería exactamente, señora ministra? ¿A negar la violencia machista o a negar la peligrosa ultra ortodoxia medioambiental a la que ustedes nos obligan? Porque no dudo que negar el cambio climático mata, pero también mata no invertir en infraestructuras hídricas y también mata no limpiar los ríos", ha concluido.