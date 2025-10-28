Reproche unánime en el Congreso a la conducta "insolidaria" de aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Congreso han expresado su reproche unánime a la conducta "insolidaria" de aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad, durante el debate de la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para elevar de 200 a 500 euros la multa por parar o estacionar en estas plazas.

Si bien, los distintos grupos han expresado críticas a la proposición de ley presentada por el PSOE ya que consideran que es una medida "necesaria" pero "insuficiente", que "llega tarde" y que debería ir acompañada de más plazas de aparcamiento adaptadas, más control y más concienciación contra este tipo de conducta.

En concreto, el texto de la proposición plantea modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que "parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad" pase de ser una infracción "grave" a "muy grave".

En la exposición de motivos, el grupo socialista señala que, las administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que, en la actualidad, están sancionadas con multa de 200 euros que, "normalmente", se reduce a 100 euros por pronto pago.

Si bien, el PSOE apunta que "la experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria" y añade que "son muchas" las peticiones procedentes tanto de particulares como de las organizaciones de la discapacidad "que claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada". Por ello, propone elevar la multa a 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago.

"Las personas con discapacidad en toda España sufren cada día el egoísmo y la indiferencia de quienes anteponen su comodidad por encima de los derechos de las personas con discapacidad", ha expuesto la diputada socialista Olvido de la Rosa, este martes en el Pleno del Congreso, al tiempo que ha agradecido al CERMI que les haya hecho llegar esta forma de discriminación.

Por ello, ha defendido que con esta propuesta existe la oportunidad de aprobar una proposición de ley "justa, humana, sencilla, pero profundamente necesaria", que "permitirá a las personas con discapacidad y a sus familias vivir con más dignidad.

EFECTO DISUASORIO INICIAL

Por parte del PP, el diputado Daniel Pérez ha señalado que esta ley "aunque necesaria, es insuficiente" porque "habla de sanciones y no de soluciones" para el "problema de fondo: la falta de concienciación, la escasez y el deficiente diseño de muchas plazas". Además, ha precisado que, si bien, "endurecer la ley tiene un efecto disuasorio inicial, sin control, sin accesibilidad real y sin vigilancia efectiva, todo seguirá igual", y ha acusado al PSOE de "oportunismo" y de falta de "empatía" por llevar a la Cámara Baja la modificación de "un párrafo" y no un "paquete de medidas" sobre accesibilidad.

Desde Vox, la diputada María de la Cabeza ha afirmado que es una propuesta "que nadie se atrevería a votar en contra" porque aparcar en una zona reservada para personas con discapacidad es una práctica de "una insolidaridad y un egoísmo inadmisible" pero ha afeado al PSOE que no lleve "propuestas de mayor calado" como "compensar con los recursos económicos del Estado el sobrecoste económico que supone la discapacidad, corregir la ineficacia de los sistemas actuales de protección o aumentar las pensiones no contributivas por invalidez".

Mientas, el diputado de Sumar Lander Martínez ha asegurado su voto a favor de la propuesta porque considera que plantea una "medida sencilla y clara" que manda un "mensaje inequívoco": que aparcar en estas plazas reservadas es una conducta "especialmente insolidaria"; y ha pedido que se acompañe de la retirada inmediata del vehículo y que la recaudación de las multas tengan un destino finalista.

Desde ERC, la diputada Inés Granollers considera que "nadie con dos dedos de frente" puede votar en contra de aumentar las sanciones a quienes aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad pero ha añadido que el PSOE merecería que votaran en contra por "incompetencia" ya que, a su juicio, el texto está "poco" trabajado, "llega tarde" y aborda un asunto que se podría haber resuelto con "una enmienda a la ley de movilidad que se debate esta semana en el Senado". "Señorías del PSOE, ojalá algún día estén en el Gobierno y puedan legislar con algo de sentido", ha ironizado.

Por parte de Junts, la diputada Marta Madrenas i Mir ha tachado la iniciativa de "incompleta" y "estética" porque "no resolverá las carencias estructurales" y ha pedido diseñar una política integral de discapacidad, incrementar el número de plazas adaptadas, mejorar la coordinación entre administraciones y luchar contra el "uso fraudulento de las tarjetas de discapacidad".

Además, la diputada del PNV Nerea Renteria ha expresado el "apoyo crítico" de su grupo porque, aunque comparten el "diagnóstico", creen que esta proposición de ley debería ir "más allá del aspecto sancionador" y garantizar que haya suficientes plazas de aparcamiento para personas con discapacidad.

En esta misma línea, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha asegurado su apoyo a la ley "porque puede que tenga algún efecto disuasorio" pero ha calificado el texto de "simple" y "muy poco ambicioso" y ha propuesto que la recaudación de estas sanciones tengan objeto "finalista".