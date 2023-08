Sémper (PP) afirma que el "intento de manosear políticamente" el 'caso Rubiales' "hace daño" a la imagen de España

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha denunciado este martes que el "intento de manosear políticamente el 'caso Rubiales' "hace daño" a la imagen reputacional de España.

"Hace daño a la imagen reputacional de España el intento de manosear políticamente este caso, de intentar utilizarlo políticamente como, lamento mucho decirlo así, hemos tenido oportunidad de ver en las últimas horas", ha asegurado en Cuatro en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, el popular ha hecho alusión a la manifestación celebrada este lunes en la plaza de Callao de Madrid, en la que participó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien, a su juicio, estaba "sonriente, como si estuviera en una fiesta". "Estaba en una manifestación reivindicativa posada ante los medios de comunicación", ha añadido.

"Ya no vale condenar, ya no vale rechazar el comportamiento institucional del presidente de la federación, ya no vale mostrar nuestro respaldo, nuestro cariño a quien ha sufrido en este caso como la jugadora de fútbol, como el resto de miembros del equipo nacional de fútbol femenino, sino que, además, ahora hay que manosearlo políticamente", ha lamentado.

Por otro lado, Sémper ha criticado la actitud de portavoces que "callan ante otros casos que son flagrantes contra la mujer". En este sentido, ha apuntado, respecto a la ley solo sí es sí, que en España existen más de 100 agresores sexuales que han salido antes de tiempo a la calle y más de 1.200 que han visto reducida su condena.

"¿Ha visto usted algún tuit? ¿Ha visto usted alguna manifestación de miembros de este gobierno sobre casos de intentos de reagresión que ha habido esta misma semana? Yo no lo he visto. Hay una hipocresía también creciente por parte de quienes quieren utilizar la política para enfrentar a los españoles y que manosean causas nobles", ha subrayado.

De la misma manera, sobre la causa feminista ha señalado que resulta

"fundamental": "Tenemos que seguir ensanchando los espacios de normalidad, de libertad y de respeto a la mujer. Creo que en demasiadas ocasiones se utiliza torticeramente por parte de algunos políticos y políticas de una manera irresponsable. Creo que hay ideas y creo que la política actual transita por un camino poco difícil".

Asimismo, ha apuntado que hay machismo en diferentes ámbitos de la sociedad, no solo en el fútbol, sino también en el periodismo, en la cultura, en la empresa y en la calle. No obstante, ha reconocido que España, en las últimas décadas, "ha evolucionado y ha cambiado de una manera notable".

Finalmente, ha manifestado que existe "mucho personaje guay con pretensiones que pretende desde un punto de vista público señalar a unos y a otros cuando tiene mucho que callar".