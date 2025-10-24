Vox lleva al Congreso la próxima semana la destitución de Redondo por la "negligente gestión" de las pulseras

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox llevará la próxima semana a votación en el Congreso de los Diputados la destitución de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "negligente gestión" en las pulseras telemáticas para maltratadores.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, es una moción consecuencia de una interpelación urgente de realizó Vox este miércoles a Redondo en la Cámara Baja. Surge después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargados del funcionamiento de los dispositivos para maltratadores.

En concreto, los de Santiago Abascal piden acordar de nuevo la reprobación de Redondo y que sea destituida "inmediatamente", a través de su presidente, "por la negligente gestión de los sistemas de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual". Además, solicita promover que sea el Ministerio del Interior el órgano ministerial que asuma el control de los dispositivos.

Igualmente, Vox apuesta por derogar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y por "revertir" los efectos de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como Ley del 'solo sí es sí', e "introducir los cambios normativos precisos para garantizar la protección real de todas las mujeres, lejos de dogmatismos ideológicos".

También quiere que se suspenda el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recientemente renovado, "ante el flagrante fracaso demostrado por las políticas impulsadas por este Pacto".

En esta misma línea, pide suprimir el Ministerio de Igualdad y elaborar una auditoría por la que se fiscalice el gasto público de la Administración General del Estado "destinado a políticas contra la violencia de 'género', desde el año 2005 hasta el año 2025, en el que se clarifique cuantos de esos fondos se han destinado a la verdadera atención de las víctimas".

Asimismo, llama a dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "de los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de las mujeres".

Por otro lado, reclama la eliminación de las subvenciones concedidas como consecuencia de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Vox quiere que se garantice que esos recursos económicos se destinen "a la protección real de las víctimas".