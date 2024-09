La pobreza infantil en España se puede reducir ya a la mitad con una ayuda universal por crianza, según Bustinduy

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. - EUROPA PRESS



Invita al PP a "sentarse a hablar" de familias, tras su propuesta sobre conciliación, y defiende las 6 semanas obligatorias

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que una prestación universal por crianza financiada mediante una reforma fiscal que incida en la progresividad de los recursos podría reducir "de manera inmediata" la pobreza infantil en España a la mitad.

"Hay estimaciones que dicen que una prestación del tipo que estamos defendiendo podría reducir de manera inmediata la pobreza infantil en un 50% y, del otro 50%, reducir la intensidad de esa pobreza en otro 40%", ha asegurado Bustinduy, este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos de las Familias del Senado.

Según ha recordado el ministro de Derechos Sociales, ha abogado y así lo va a plantear en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, "que España adopte una prestación universal por crianza, financiada mediante una reforma fiscal que incida en la progresividad de los recursos". En concreto, su ministerio apuesta por una ayuda universal por crianza de 200 euros al mes hasta los 18 años.

Tal y como ha precisado, este tipo de prestación universal existe ya en 17 países del entorno de España y "ha demostrado su eficacia y su efectividad".

Por ello, ha insistido en que "es la mejor manera de atajar" la que, a su juicio, es "la situación más intolerable en la democracia española, que es que un tercio de los niños y niñas en este país estén en riesgo de exclusión social y de pobreza". "Hay que actuar, hay que actuar ya, y la experiencia y la evidencia científica nos dicen que esta es la mejor manera de conseguirlo", ha añadido.

También ha apostado por "blindar" la protección social a las familias en España, a través de "un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas", y ha puesto en valor la Ley de Familias para "darle un giro copernicano a la política social en España", dotando "de medios" y "de tiempo" a las familias.

Igualmente se ha referido a algunos "avances" que la ley recogerá en materia de familias especialmente vulnerables y ha asegurado "que no hay ninguna voluntad de pasar por alto las necesidades de las familias numerosas, al revés".

La senadora del Partido Popular Raquel González ha acusado al ministro de quedarse en los "discursos" y le ha pedido que pase "de las musas al teatro" porque "las familias no viven de discursos" y "la falta de Presupuestos de este Gobierno perjudica a los más vulnerables". También ha tachado de "fiasco" su ley de familias que, a su juicio, trata de "ideologizarlas" y "etiquetarlas". Asimismo, ha preguntado al ministro "cuánto van a costar las sanciones" de Bruselas por no retribuir el permiso parental.

Por su parte, Bustinduy se ha defendido enumerando algunos datos de esta legislatura como la subida las pensiones "un 4%"; del salario mínimo interprofesional "un 5%"; de las prestaciones no contributivas y el ingreso mínimo vital "un 7%"; las medidas para proteger a cuatro millones de consumidores vulnerables ante el encarecimiento de la factura eléctrica o el programa de tarjetas monedero. "Estas son medidas, no son discursos", ha remarcado.

Además, ha reprochado al PP su "actitud absolutamente irresponsable de bloqueo de medidas esenciales" pues, según ha recordado, se ha "opuesto" a la subida de las pensiones, a proteger a las familias vulnerables ante los costes "disparatados" que llegó a alcanzar la luz o a la solución ibérica.

Ahora, tal y como ha añadido, "el señor (Alberto Núñez) Feijóo de pronto tiene un enorme interés en la política social, quiere hablar de la situación de las familias" y "habla de ampliar los permisos por nacimiento" cuando, según ha recordado desde el PP "no solo se opusieron, sino que lo recurrieron al Tribunal Constitucional".

En todo caso, Bustinduy ha mostrado su disposición al Partido Popular para "sentarse a hablar de las familias en España". "Cuando quieran, encantado, para dialogar y negociar todo lo que consideren", ha asegurado.

EN LAS PRIMERAS 6 SEMANAS DE PERMISO PARENTAL SE CREAN ROLES

Precisamente, sobre la ley de conciliación anunciada por Feijóo, Bustinduy ha explicado que no está de acuerdo con la flexibilización de las primeras seis semanas del permiso de paternidad, que ahora son obligatorias porque considera que en esas primeras semanas "se establecen patrones de comportamiento y roles que a continuación suelen extenderse a lo largo de toda la crianza".

"Si vamos a una situación en la que la madre se queda en casa, después de un parto, de una adopción, y el hombre vuelve a trabajar, se está creando desde el principio una división de roles que hace que la mujer se quede en casa cuidando y el hombre se reincorpore al mercado de trabajo. Eso es estructuralmente así, claro. El hecho de que las seis primeras semanas sean simultáneas, obligatoriamente, hace que desde el principio --luego cada familia se organiza como quiere--, pero en esas seis semanas, por lo menos, la corresponsabilidad es posible", ha enfatizado.

Además, Bustinduy ha advertido de que si no se hacen obligatorias esas primeras semanas y los hombres tienen libertad para decidir cuándo las cogen, se "neutraliza" uno de los "principales efectos beneficiosos" de este sistema que es "que, al ser obligatorio al principio, a ningún padre le pueden decir que no" y no puede ser "presionado en su puesto de trabajo" o "coaccionado para que no lo coja".

Otra razón, según ha añadido, es que en las primeras semanas, la madre, que ha pasado por un parto, afronta "un proceso de recuperación y un proceso que puede estar atravesado por inmensas dificultades", por lo que también necesita unos cuidados.

EL 90% DE LOS PADRES AGOTAN SU PERMISO

También ha destacado el efecto positivo de haber hecho intransferibles los permisos del padre y de la madre, que "ha demostrado su eficacia" pues, según ha señalado, "el 90% de los hombres que son padres cogen el permiso y lo agotan".

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve que desde que existe este modelo, la brecha salarial de género en España se ha "acortado", en parte "también porque se han acortado las excedencias que toman las mujeres", lo que hace que haya "una menor desconexión del mercado de trabajo" y "una menor interrupción de las trayectorias profesionales en un momento en el que se producen los mayores aumentos de categoría profesional y de sueldo".