Los hogares sin empleo tienen 34 puntos más de riesgo de pobreza infantil en España, según Funcas

Archivo - Una mujer con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hogares donde ningún adulto trabaja padecen un incremento de hasta 34 puntos porcentuales en la probabilidad de pobreza infantil, según el estudio 'La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas', elaborado por Funcas.

En este sentido, Funcas recuerda que España registra actualmente la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, con un 29,2% de menores afectados, frente al 19,3% de media europea. Le siguen Bulgaria (28,2%) y Rumanía (26,2%), mientras que los niveles más bajos se encuentran en Dinamarca (10,1%), Eslovenia (10,7%) y Finlandia (11,6%).

El análisis subraya que el sistema de impuestos y transferencias español logra reducir la pobreza infantil en uno o dos puntos porcentuales, mientras que en los grandes países europeos el impacto oscila entre cuatro y ocho puntos.

Entre los factores que agravan esta situación, el informe señala la precariedad laboral, la temporalidad y los salarios bajos, que impiden a muchas familias con hijos superar el umbral de pobreza pese a tener empleo. "El empleo, lejos de ser una garantía automática de integración, se convierte con frecuencia en un mecanismo insuficiente cuando se combina con salarios bajos, jornadas parciales no deseadas o trayectorias discontinuas", advierte.

El estudio también destaca el papel del déficit de vivienda asequible. En esta línea, indica que España dispone de unas 318.000 viviendas sociales en alquiler con calificación en vigor, lo que equivale a una cobertura del 1,72% del total de hogares, frente al 7% de media europea y hasta el 20% en algunos países como Austria, Países Bajos o Dinamarca.

"A nuestro juicio, los resultados obtenidos en el análisis y el déficit estructural de vivienda asequible que señalan otras fuentes implican que la política de vivienda debería ser entendida como un instrumento primordial para reducir el riesgo de pobreza y exclusión, muy en especial en el caso de los hogares con menores", explica.

Por otro lado, el análisis pone de manifiesto el nivel educativo de los padres como "factor relevante". No obstante, avisa de que un nivel educativo más alto de los progenitores "no ofrece en el caso español una protección tan eficaz como en otros países europeos".

Así, agrega que la tasa de pobreza infantil entre hijos de padres con educación terciaria alcanza el 18,9%, frente a una media de la Unión Europea (UE) del 11%. "Esta cifra apunta a una rigidez en los mecanismos de movilidad social ascendente y a la existencia de barreras que no se neutralizan únicamente mediante la acumulación de capital humano", apunta.

Igualmente, el estudio explica que la incidencia de la pobreza infantil es "uno de los indicadores más relevantes para cualificar los datos generales sobre pobreza en un país o región, puesto que no solo refleja problemas actuales, sino que se relaciona con la incidencia de la pobreza en el futuro, pues quienes de niños viven en un hogar pobre tienen un elevado riesgo de ser pobres en su vida adulta".

Finalmente, señala que las medidas para disminuir la pobreza infantil "pueden tener impacto tanto en el corto como en el largo plazo, ahorrando costes personales y económicos presentes y futuros".

A este respecto, los autores consideran que para romper esta dinámica habría que "repensar" las políticas públicas orientadas a la infancia. "No basta con invertir más: es necesario invertir mejor. Se requiere un enfoque integral que combine mejoras en el sistema educativo, incentivos al empleo estable y digno para padres y madres, ampliación de las prestaciones por hijo a cargo y fortalecimiento de las políticas de vivienda", concluye.