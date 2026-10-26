Los medios españoles publicaron 39.162 noticias de infancia en 2025, de las que un 2% trataron la pobreza, según informe

Archivo - Un niño recibe unos libros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los medios españoles publicaron 39.162 noticias sobre infancia y adolescencia en 2025, un 27,2% más que el año anterior (8.370 más), y un 2% de ellas abordó la pobreza y la exclusión social infantil pese a que más del 28% de los niños y niñas en España vive en situación de pobreza, según revela la undécima edición del informe 'La infancia vulnerable en los medios de comunicación', presentado este lunes por Aldeas Infantiles SOS.

El estudio, elaborado en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Consejo General de la Abogacía Española, analiza en profundidad una selección de 100 noticias publicadas en prensa impresa y digital durante 2025.

En concreto, examina seis aspectos fundamentales: la idoneidad del titular, el desarrollo del contenido, las imágenes utilizadas, el uso de un lenguaje libre de estereotipos, el respeto a la privacidad y la capacidad de sensibilizar sobre las necesidades y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

De este análisis, se desprende que el 56% de las informaciones examinadas ofrecen un tratamiento informativo "positivo", el 17% "neutro" y el 27% "negativo". La puntuación media se sitúa en 3,65 sobre 5, frente al 3,89 obtenido en la edición anterior, 0,24 puntos menos.

Uno de los mejores resultados de esta edición, según Aldeas Infantiles SOS, se encuentra en la protección de la privacidad de niños, niñas y adolescentes. El 75% de las noticias analizadas obtiene una valoración de "bien" o "muy bien" en este apartado, y más de la mitad (54%) alcanza la máxima calificación.

Además, observa avances en el uso de fotografías y otros recursos gráficos ya que el 69% obtiene una valoración de "bien" o "muy bien" en este criterio, diez puntos porcentuales más que en 2024.

ABOGA POR UN LENGUAJE "PRECISO Y LIBRE DE ESTEREOTIPOS"

Por otra parte, el informe señala la necesidad de seguir mejorando el uso de un lenguaje preciso y libre de estereotipos, el criterio que experimenta un mayor descenso respecto a la edición anterior, al pasar de 4,03 a 3,33 puntos sobre 5.

En este sentido, recomienda prestar especial atención a las informaciones relacionadas con la migración, los sucesos y la infancia en conflicto con la ley, ámbitos en los que resulta "especialmente importante aportar contexto, evitar generalizaciones y mostrar las circunstancias personales y sociales". Como evolución favorable, destaca que el uso del acrónimo mena, por sus "connotaciones estigmatizantes", es "cada vez menos frecuente".

Entre las principales recomendaciones del informe destaca incorporar de forma más habitual las voces de niños, niñas y adolescentes en las noticias que les afectan y dar mayor visibilidad a la pobreza y exclusión infantil, profundizando en las circunstancias que les afectan.

En cuanto al acogimiento residencial y familiar, el informe señala, a través del análisis de 20 noticias, la necesidad de diferenciar los centros de acogimiento residencial de aquellos destinados a adolescentes en conflicto con la ley, ya que "el uso indistinto de expresiones como centros de menores puede generar confusión y alimentar prejuicios". También observa un enfoque más cercano y positivo en el tratamiento informativo del acogimiento familiar frente al residencial donde las noticias se centran con mayor frecuencia en "sucesos negativos".

Algo similar ocurre, según advierte, al informar sobre la infancia española y la migrante. En el primer caso, el estudio señala que predominan las historias de superación y las propuestas de mejora, mientras que en el segundo son más habituales los contenidos relacionados con conflictos e inseguridad.