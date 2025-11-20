Los niños se convierten en diputados por un día: ¿Cuáles son sus propuestas para la infancia?

Niños y niñas en el Congreso, en la actividad Diputados por un día. - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 165 niños y niñas de distintas provincias han participado este jueves en un pleno en el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Internacional de la Infancia, en el que han defendido su derecho a un entorno seguro y han planteado algunas propuestas como incluir un botón contra el bullying en todas las aplicaciones del móvil y juegos o hacer festivo nacional el Día de la Familia.

La actividad, titulada 'Diputados por un día', se enmarca en el programa educativo de Aldeas Infantiles SOS, Abraza tus Valores, que cumple su vigésimo octava edición, y que cada año acerca a los niños y niñas a sus parlamentos autonómicos para que alcen la voz y ejerzan su derecho a la participación.

Durante el pleno, que ha contado con la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig, los niños han tomado la palabra para abordar temas vinculados a los derechos de la infancia y al uso de las nuevas tecnologías.

En primer lugar, Adriana Luque Sánchez (6º de Primaria), del colegio Santísima Trinidad, de El Tiemblo (Ávila), ha pedido que "los colegios y las administraciones" les "enseñen a utilizar Internet de forma segura, respetuosa y fiable y que se pongan medios y profesionales" para ayudarles "en caso de sufrir algún daño provocado por las redes".

A continuación, Martín Guerrero Fernández (6º de Primaria), del colegio Ocejón (Guadalajara), ha manifestado el derecho a crecer, desarrollarse y tener tiempo para jugar. "Proponemos que Internet tenga lugares donde solo podamos acceder nosotros con permiso de nuestros padres, y no puedan acceder adultos fingiendo que son niños", ha propuesto.

Por su parte, Estrella Corcho Barreno (6º de Primaria), del colegio Gloria Fuertes, de Getafe (Madrid), ha señalado que a pesar de no poder vivir ya sin las pantallas estas afectan a su salud: "Nos quitan horas de sueño, afectan a nuestra vista y oído y, al reducir nuestro movimiento, nos volvemos sedentarios y esto puede provocarnos enfermedades", ha aseverado.

Posteriormente, Hugo González Rivera (6º de Primaria), del colegio República de Chile de Madrid, ha reivindicado el valor del tiempo en familia. "Si pudiera, haría un trato con la vida: dejaría de jugar con mi móvil, por un instante con mi padre, por mil palabras con mi madre y por la comprensión de mis profes", ha indicado.

En representación del colegio Ramón y Cajal, de Torrejón de Ardoz (Madrid), Mireya Fernández Jiménez (5º de Primaria) ha apuntado la necesidad de todos los niños de tener las mismas oportunidades sin importar el lugar en donde vivan. "Todos merecemos un colegio seguro, profesores que nos escuchen y materiales para aprender", ha remarcado.

A su vez, Mireia Martín Llorente (5º de Primaria), del colegio Las Cañadas, de Trescasas (Segovia), ha pedido "normas que puedan entender" los niños y que Internet utilice formas que les permitan "ver las situaciones peligrosas". "Queremos sentirnos cómodos y a gusto trabajando con los medios digitales", ha puntualizado.

Desde el colegio Miguel de Cervantes, de Mocejón (Toledo) su portavoz Vega Gómez Ruano (6º de Primaria), ha denunciado los casos de maltrato a través de Internet, "el último en Andalucía" y ha reclamado "más control, dedicación y atención a los menores, y leyes más duras para castigar a los acosadores".

Finalmente, Marcos López Chamorro (6º de Primaria), del CEO de Coreses, en Coreses (Zamora), ha subrayado el derecho a la paz también en la red. "Internet es un lugar donde podemos estar con mucha gente de distintos países y creemos que debería ser un lugar donde podamos aprender, jugar y hablar sin miedo. Donde haya respeto, amistad y ayuda entre todos, donde podamos ser nosotros mismos sin que nadie nos haga daño", ha deseado.