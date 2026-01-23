La ONU reprende de nuevo a España por permitir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el examen del Comité de Derechos del Niño de la ONU. - MINISTERIO DE JUVENTUD

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reprendido de nuevo a España por permitir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza, durante el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra.

El examen a España está enmarcado en el séptimo ciclo de revisión y como mecanismo de seguimiento de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país.

En este sentido, durante el diálogo con el Estado, este miércoles el Bragi Gudbrandsson, miembro del Comité, recordó a la delegación española la existencia de una recomendación específica sobre la presencia de menores en la tauromaquia, publicada en 2018, en la anterior revisión de España.

Mientras, el jueves Rinchen Chophel advirtió de la existencia de "pruebas irrefutables científicas que vinculan la normalización de la violencia con la exposición a los niños a cualquier forma de crueldad contra los animales", en referencia a la tauromaquia y la caza.

En esta línea, Chopel pidió confirmación sobre si España prevé prohibir la participación de niños y adolescentes en todas las actividades de caza.

Igualmente, Suzanne Aho señaló la "paradoja" de que existan en España normas sobre contenidos audiovisuales y menores, pero que estos mismos puedan acceder a los llamados "centros de formación de la tauromaquia", es decir, las escuelas taurinas.

En la misma línea, Timothy P.T. Ekesa preguntó a la delegación española sobre las medidas qué está llevando a cabo España para armonizar las normas en las diferentes comunidades autónomas de forma que haya uniformidad frente a la tauromaquia. "¿Qué justificación hay para que los niños puedan participar en las corridas o actividades que supongan violencia o un alto riesgo físico?", cuestionó.

También pidió saber si las participaciones de los menores en espectáculos taurinos se producen sin presiones culturales o económicas, entre otros aspectos, así como si hay algún tipo de directriz para los padres o instituciones con respecto a las "consecuencias psicológicas" de esa exposición.

EL GOBIERNO PROMETE PROHIBIR SU PRESENCIA, SEGÚN ONG

Según el Consejo Independiente de Protección de la Infancia, la delegación del Gobierno de España manifestó por primera vez su intención de introducir restricciones al acceso de menores a "espectáculos violentos con animales", a través de una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

"Nos alegramos de que, por fin, el Gobierno español reconozca públicamente ante Naciones Unidas la necesidad de actuar. Ahora bien, proteger a la infancia de la violencia no puede depender de futuras promesas: debe convertirse en una prioridad legislativa urgente. La evidencia científica es clara, y el principio del interés superior del niño, recogido en nuestra Constitución, no admite excepciones culturales", ha asegurado Marta Esteban Miñano, miembro de la Junta Directiva del CIPI y presidenta de la Fundación Animal Guardians.

Por su parte, la Fundación Franz Weber, presentó al Comité tres informes donde relataba la participación sistemática de menores en la tauromaquia, desde su acceso a corridas de toros a la implicación en las llamadas "escuelas taurinas", así como incidentes relacionados con cogidas o "acoso educativo y sexual" en estos centros.

Desde la Fundación, han valorado "muy positivamente" la preocupación del Comité de los Derechos del Niño por esta materia, "incidiendo en que no se cumplen con las objeciones planteadas hace ya casi 8 años, por lo que es muy probable que este organismo internacional vuelva a incluir una petición específica para evitar que niñas, niños y adolescentes intervengan en la tauromaquia".