CIS.- Un 40% de mujeres en España se sienten poco o nada seguras caminando solas por la noche, frente al 19% de hombres

Archivo - Mujeres con pancartas durante una manifestación. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 39,6% de mujeres en España se sienten "poco" o "nada" seguras caminando solas por la calle después del anochecer frente a un 19,3% de los hombres, casi 20 puntos porcentuales más, según se desprende del avance de resultados del 'Estudio sobre temores en la sociedad actual', publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, ante la pregunta '¿Hasta qué punto se siente seguro/a caminando solo/a por determinadas zonas del lugar donde vive después de anochecer?', un 28,3% de las mujeres dicen sentirse "poco seguras" frente al 15% de los hombres; y un 11,3%, "nada seguras" frente a un 4,3% de ellos.

Así, el estudio revela que los que se sienten más seguros al caminar solos por las calles de noche son los hombres. Un 40,2% de los varones encuestados asegura sentirse "muy seguro" en estas circunstancias, frente al 20,3% de las mujeres. Mientras, el porcentaje de los que afirman sentirse "bastante seguros" es similar en ambos sexos (un 39,4% de ellos frente a un 36% de ellas).

Atendiendo a la edad, las personas más jóvenes, de 18 a 24 años, son las que más inseguras se sienten al caminar solas después del anochecer (un 39,2% de los encuestados dicen sentirse poco o nada seguros). Por el contrario, la franja de edad en la que se siente menos inseguridad es en la de 55 a 64 años (un 26% dice sentirse poco o nada seguro).

En total, el 67,6% de los encuestados reconoce que se siente "muy o bastante seguro" caminando solo por determinadas zonas del lugar donde vive después del anochecer, mientras que un 29,8% afirma sentirse "poco o nada seguro".

EN 2020, IGUALDAD RECURRIÓ AL 'SOLA, BORRACHA, QUIERO LLEGAR A CASA'

En marzo de 2020, pocos días antes de la celebración del 8M, Día de la Mujer, el Ministerio de Igualdad, que entonces dirigía Irene Montero, hizo suyo el lema 'Sola, borracha, quiero llegar a casa', utilizado por el movimiento feminista y que habitualmente se puede leer en pancartas durante las marchas del 8 de marzo.

"La #LeyLibertadSexual quiere dar seguridad y protección a las mujeres. Queremos que el grito feminista 'Sola, borracha, quiero llegar a casa' se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros", escribió el Ministerio en un tuit.

El PP y Vox criticaron este mensaje y sugirieron que fomentaba el alcoholismo. Por su parte, la entonces ministra portavoz del Gobierno y de Hacienda, María Jesús Montero, y la entonces portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra justificaron el eslogan defendiendo que "lo importante" es llamar a la movilización por el Día de la Mujer al margen de qué lenguaje se emplea "para conectar con un determinado público u otro".