Rego defiende su política de juventud y el PP la critica citando a Rosalía: "Tienen el podio de la gran desilusión"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP, Juan Andrés Bayón, ha asegurado que el Gobierno está situado en "el podio de la gran desilusión" con los jóvenes, en alusión a la canción 'La Perla' de Rosalía, mientras que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido sus políticas en la materia y ha acusado al PP de "obligar a muchísimas personas jóvenes a emigrar" cuando gobernaban.

Así se han pronunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ante la pregunta del diputado del PP dirigida a la ministra de Juventud e Infancia sobre si "cree que los jóvenes tienen oportunidades" en España.

"Tienen ustedes muchos problemas pero seguramente el principal es la desconexión con los ciudadanos y la pérdida de confianza, especialmente de los más jóvenes. Como diría Rosalía, tienen el podio de la gran desilusión. Nos prometieron miles y miles de viviendas, pero no han construido ninguna. Ojalá hiciesen menos anuncios y más viviendas, o por lo menos cumplieran lo que prometen", le ha reprochado Bayón.

El diputado 'popular' también ha criticado que "hoy la emancipación en España está en mínimos históricos" situándose en "30,4 años"; que "España en un país donde trabajar no te asegura salir de la pobreza" pues "2,4 millones de personas tienen trabajo pero están en riesgo de pobreza" y ha acusado al "gobierno de Pedro Sánchez" de "colocar a España como líder de la Unión Europea en pobreza infantil". "Ese es su logro, señora ministra", le ha espetado.

También ha reprochado a la ministra que quiera "prohibir" la red social X. "Tal vez así no nos enteraríamos de la presunta agresión sexual de un alto mando policial con el que comparte Gobierno y al que han mantenido en el cargo. ¡Qué vergüenza, señor Marlaska, debe usted dimitir! Hace unos años querían que los jóvenes votaran a los 16 años. Ahora entendemos por qué usted prohibiría Twitter. Porque, desde luego, para que un joven en España pueda votar al PSOE y a Sumar tiene que estar lo menos informado posible. Porque, desde luego, señora ministra, su problema no es Twitter, su problema es la libertad de expresión de tantos jóvenes que le ejercen contra el peor gobierno de la historia", ha subrayado.

Por su parte, Rego ha afeado al PP que sus políticas no ofrecen las mismas oportunidades a todos los jóvenes y ha puesto como ejemplo "la lija que le ha pasado la señora (Isabel Díaz) Ayuso a la universidad pública madrileña". "Creo que, desgraciadamente, no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Le contesto con uno de los innumerables ejemplos que puedo poner de las políticas del PP allá donde gobiernan", ha respondido la ministra.

A su juicio, hay "una cuestión de confrontación de modelos" pues mientras su Gobierno opta por "subir el salario mínimo a 1.221 euros", el "señor Feijóo" dice que es una "subida indiscriminada". "Sin embargo, nunca, nunca, nunca oímos decir lo mismo de la cantidad de pasta que se meten en los bolsillos los señores del Ibex 35. Eso no les parece tan mal", les ha afeado.

A su vez, ha defendido el "dato más bajo" de paro juvenil en los últimos 18 años, un "23%" frente al "57% que llegó a alcanzar" cuando gobernaba el PP, según ha dicho. Además, ha asegurado que con el PP "obligaron a muchísimas personas jóvenes a emigrar", mientras que con el gobierno de coalición se "impulsó un estatuto del becario para dar derechos a la juventud" y se aprobó "la reforma laboral que ha permitido estabilizar a millones de personas jóvenes". "¿Qué hicieron ustedes? Votar en contra, salvo el señor Casero. Marx lo tenga en su gloria", ha añadido.

Además, ha abogado por "intervenir el mercado de la vivienda" frente al modelo del PP que, según Rego, consiste en "malvender vivienda pública a los fondos buitre y decirles que no tienen de qué preocuparse". "En definitiva, para nosotros el Estado debe proteger a la gente. Y a ustedes su cortijo", ha zanjado Rego.