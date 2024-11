Rego reivindica que el presente y el futuro de las infancias no estén determinados "por su código postal o por el azar"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado este viernes que el presente y el futuro de las infancias no estén determinados "por su código postal o por el azar".

Así lo ha puesto de manifiesto en un acto con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, junto a niños y adolescentes que han pedido la protección frente a la violencia, la salud, la no discriminación, el juego y el tiempo libre como derechos "imprescindibles".

El encuentro, organizado por el Ministerio de Juventud e Infancia y por la Plataforma de Infancia, ha servido para poner en valor los derechos de la infancia y la adolescencia y reivindicar que se sitúen en el centro de la agenda política y que su voz sea escuchada.

"Es fundamental que el presente y futuro de las infancias no estén determinados por su código postal o por el azar. Las niñas y niños no son 'noadultos todavía'; sus necesidades y deseos no pueden ser aplazados. Necesitan respuestas concretas e inmediatas", ha afirmado la ministra.

Además, Rego ha destacado el hecho de que no sólo la creación misma del Ministerio de Juventud e Infancia sino toda la actividad derivada del mismo responden a la exigencia de convertir las urgencias de niños, niñas y adolescentes en cuestiones de Estado y en políticas de país. "La protección de la infancia no es opcional ni voluntaria", ha concluido.

Finalmente, en cuanto a las propuestas que han compartido durante el acto los niños, estos han solicitado "que en la escuela haya más momentos para jugar", "trabajar las emociones y la empatía para aprender a distinguir situaciones de violencia" o "que los horarios laborales sean más acordes a los escolares para poder pasar más tiempo de calidad en familia". Los menores son procedentes de los grupos de participación de Fundación Secretariado Gitano, Consejo de participación de Pola de Laviana, Foro infantil de Rivas Vaciamadrid y Colectivo CAJE.