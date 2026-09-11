Von der Leyen revelará su propuesta para limitar el acceso de los menores a redes el miércoles ante la Eurocámara

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reciente comparecencia. - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press / Con

BRUSELAS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prevé presentar los detalles de una propuesta para limitar a escala europea el acceso de los menores a las redes sociales el próximo miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU).

Así lo ha avanzado ella misma en un mensaje difundido en redes sociales en el que defiende que "Europa tiene el poder de actuar" para proteger a los menores de los riesgos de Internet, aunque evita por el momento desvelar si en su propuesta irá tan lejos como reclaman países como España y Francia para fijar una edad mínima para el conjunto de la Unión.

"No tenemos que aceptar infancias moldeadas por algoritmos. No tenemos que aceptar un sistema que decepciona a nuestros niños. Europa tiene el poder de actuar", dice la conservadora alemana en su mensaje. "Para darles a los niños el tiempo que necesitan en el mundo real, detallaré nuestra propuesta en mi próximo discurso sobre el Estado de la Unión", concluye.

La propuesta de Von der Leyen se basará en consultas con las capitales y con la sociedad civil, pero también del informe que el pasado julio presentó el grupo de expertos creado 'ad hoc' por la Comisión Europea para evaluar los riesgos que las plataformas online plantean para los menores y recomendar medidas que podrían desarrollarse a nivel europeo, habida cuenta de que la Ley de Servicios Digitales (DSA) ya establece límites y de la complejidad de aplicar restricciones armonizadas en ámbitos de competencia nacional.

En este contexto, los expertos abogan por un acercamiento "gradual" de los niños europeos hacia la digitalización, partiendo de una exclusión "total" de pantallas para los menores de 3 años y se abra progresivamente de modo que se pueda "retrasar hasta los 13 años de edad" el acceso sin supervisión a las redes sociales.

Los investigadores creen que hay base científica suficiente que acredita que el uso de las redes hasta esa edad "no aporta beneficios, pero sí aumenta potencialmente los riesgos", explican fuentes europeas, que señalan la franja de edad entre los 10 y los 13 como la "más vulnerable" y admiten al mismo tiempo que experiencias como la de Australia muestran cómo a partid de esas edad logran eludir con mayor facilidad los controles de acceso.

Así, el panel apunta a un marco común en la Unión que no supone un veto total para los menores porque abre la puerta a que los niños de menos de 13 años utilicen redes sociales, siempre que sea bajo supervisión de padres, tutores o profesores y por tiempo limitado.

A partir de esa edad, correspondería a las plataformas "probar" que sus servicios son "seguros y apropiados para su edad", para que entonces se permita que los niños a partir de 13 años puedan navegar sin supervisión en esas redes sociales.