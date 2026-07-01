El 60% de los jóvenes españoles que emigran lo hace por una oferta de trabajo, según el Gobierno

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Cádiz. A 2 de junio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). Foto de archivo - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 60% de los jóvenes españoles que migran lo hace por una oferta de trabajo, según el estudio 'Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno', del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Al factor del trabajo le siguen la movilidad o becas con un 24%, los idiomas con un 23,5% y el conocimiento del país con un 16,9%. La investigación ha recibido un total de 2.601 respuestas con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas ajustadas a la realidad de la ciudadanía joven en el extranjero.

Respecto a las condiciones laborales actuales de estos jóvenes en el extranjero, los beneficios que más destacan de sus puestos de trabajo son el salario en el 60,6% de los casos y la cultura organizacional en el 47,7%.

Asimismo, valoran el desarrollo profesional con un 45,4%, la conciliación o flexibilidad con un 45,3% y la estabilidad con un 42,3%. El perfil académico de este grupo mayoritario de emigrantes destaca por una alta cualificación, ya que el 59,1% de los encuestados cuenta con un título de máster o de posgrado.

Según revela el estudio, la diversidad de la población joven española residente en el exterior: aquellos nacidos o socializados en España (representa el 82% del total de las personas encuestadas), aquellos con nacionalidad española que nunca han residido en España (15%), y en menor medida, aquellos nacionalizados por residencia y que posteriormente han emigrado a otro país distinto a su país de nacimiento (2%); y aquellos cuya movilidad responde al denominado "arrastre familiar" (1%), es decir, jóvenes cuya emigración está vinculada a una decisión familiar. Entre los principales países de residencia de las personas encuestadas destacan Estados Unidos (9,2 %), Reino Unido (8,2 %), Bélgica (7,9 %) y Argentina (7 %).

ENCUESTA A JÓVENES DE ENTRE 20 Y 39 AÑOS

'Trayectorias' nace con el objetivo de conocer las experiencias, inquietudes, aspiraciones y expectativas de retorno de la población española joven que reside actualmente fuera de España. La encuesta, digital y anónima, estuvo dirigida a jóvenes españoles de entre 20 y 39 años residentes en el exterior y permaneció abierta de febrero a mayo de 2026.

El estudio ha combinado una revisión documental con una encuesta realizada a más de 2.000 jóvenes, así como 31 entrevistas en profundidad con representantes del ámbito académico, institucional y asociativo, entre otros

La iniciativa ha sido impulsada por la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM España, que pertenece a la Agencia para las Migraciones de Naciones Unidas (ONU).

En el acto de presentación, celebrado en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han participado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo; la jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en España, María Jesús Herrera; la coordinadora del Área de Migración laboral e Inclusión Social de la oficina de OIM España, Ana Dodevska; y la responsable del proyecto en OIM España, Sonia Rozalén.

Durante el evento, Cancela ha subrayado que "comprender la experiencia vital de la juventud española que vive fuera, no es solo un ejercicio estadístico, es un compromiso directo con una generación que mantiene un vínculo profundo con España."