Anleny, venezolana residente en España en el Día del Migrante: "María Corina Machado nos da ese rayito de luz"

Anleny, una de las miles de mujeres venezolanas que se ha visto obligada a migrar a España como consecuencia de la situación que vive su país, ensalza la figura de la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, como símbolo de "esperanza" y un "rayito de luz" para los venezolanos.

"Ahorita en este momento ella es esa esperanza para nosotros y el hecho de que se haya ganado el Premio Nobel muchísimo más. Nos da ese rayito de luz al final del camino", asegura en una entrevista a Europa Press con motivo del Día Internacional del Migrante que se conmemora este jueves 18 de diciembre.

Así lo pone de manifiesto sobre la opositora, que lleva meses recluida en un lugar secreto en Venezuela para evitar su detención por parte de las autoridades venezolanas. Machado reapareció el pasado jueves en Oslo, la capital de Noruega, con motivo del Premio Nobel de la Paz recogido en la víspera por su hija.

Por otro lado, Anleny cuenta que decidió, junto a su cónyuge, que su familia saliese de Venezuela el año pasado. El motivo que les llevó a tomar esa decisión fue que su hija, de 10 años, tiene un problema de salud en los riñones. "Mi madre en la época de 2017 murió a raíz de que en Venezuela no podían ingresar medicaciones", recuerda y detalla que fue una situación que le influyó.

De la misma manera, explica que eligió España para desarrollar su proyecto de vida porque su pareja tiene familia en el país. Además, considera importante la lengua y la estabilidad que dice que se puede conseguir, así como el apoyo. Por ello, solicitó asilo en Bilbao en 2024.

Anleny admite que la época navideña que se aproxima, con reuniones familiares, es uno de los "momentos más difíciles" para ella. "Cuando llegas a otro país, quieres comenzar desde cero (...) tu vida se reinicia completamente. Comienzas a crear esos vínculos con este nuevo país que te acoge. Creo que eso es lo más difícil", afirma.

Desde que llegó a España, ha contado con la ayuda de la ONG Accem en su proceso de adaptación: "Ha sido maravilloso porque es un apoyo y cuando tú llegas a un país que no es el tuyo te sientes perdido. No sabes qué es lo que tienes que hacer, a quién tienes que dirigirte, a donde tienes que ir", argumenta.

Preguntada por los discursos de odio hacia la población migrante, afirma que ella no ha sufrido ningún episodio de discriminación, pero añade que sí lo han sufrido otros conocidos, por ejemplo, en el momento de alquilar un piso.

"PIENSAN QUE VENIMOS A DIVERTIRNOS"

"Yo siento que hay muchas personas que no conocen la situación de los migrantes. Piensan que venimos a divertirnos y no entienden que cuando sales de tu país no es porque quieres, sino porque de una manera u otra estás obligado a salir, a dejar tus cosas por la situación del país, por una dictadura, porque hay guerras...", asevera.

Para la venezolana es "importante" que la población conozca los motivos principales que llevan a los migrantes a desplazarse. "Cuando tú llegas acá quieres hacer tu vida y quieres hacerlo bien, quieres trabajar, formarte, que tus hijos tengan una estabilidad, que se formen, no porque vienes a delinquir o a querer quitarle algo a alguien", asegura.

También destaca que las personas migrantes pasan por situaciones emocionales que son difíciles y que "cargar con la situación de ser señalado por ser migrante, lo hace mucho más pesado".

Según datos provisionales del Ministerio del Interior, a fecha de 30 de noviembre, Venezuela es el país que más solicitudes de asilo (78.984) ha presentado este año, 49.178 de ellas han resultado favorables desde el 1 de enero por razones humanitarias.