Bustiduy sobre la encuesta del CIS e inmigración: "Es un síntoma de la operación exitosa de la extrema derecha"

El ministro advierte a Feijóo de que cuando se "compra la agenda de la extrema derecha a quien se fortalece es a la extrema derecha"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que los resultados de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúan a la inmigración como la principal preocupación de los españoles, son "un síntoma de la operación exitosa de la extrema derecha".

"Es imposible cuando el debate público está secuestrado por una agenda que presenta sistemáticamente la migración de esa manera, cuando se dice que hay una relación entre migración y delincuencia, cuando se dice que los inmigrantes vienen a recibir paguitas", ha explicado Bustinduy en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que "las personas de fuera que viven y trabajan en España aportan a la Seguridad Social 10 veces más de lo que reciben".

Por ello, Bustinduy se ha negado a "aceptar que el debate público deba estar secuestrado por esta operación que lo que busca, sencillamente, es afianzar posiciones xenófobas, racistas y antidemocráticas".

Así, ha insistido en que España "no es un país temeroso, frágil, racista o discriminatorio" y ha puesto como ejemplo la Iniciativa Legislativa Popular avalada "por 700.000 firmas para regularizar a migrantes que están trabajando aquí sin derechos". "España es un país solidario que acoge y que conoce perfectamente lo que es buscarse la vida, vivir en condiciones de penuria", ha argumentado el ministro, para quien "éste no es un país que teme no se sabe muy bien qué" ante "los bulos con los que instrumentalizan estas realidades".

Sobre la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Italia para abordar con Giorgia Meloni sus políticas migratorias, Bustintudy ha lamentado que "con este tipo de gestos lo que está haciendo es comprar la agenda y el discurso de la ultraderecha". Y ha advertido de que "cuando se compra la agenda de la extrema derecha, a quien se fortalece es a la extrema derecha".

ACUSA AL PP DE "SACAR RÉDITO POPULAR" DE LA INMIGRACIÓN

El titular de Derechos Sociales ha criticado al PP por estar "intentado sacar rédito popular" de la inmigracion, al negarse a buscar "una solución razonable" a la crisis migratoria que afecta a Canarias y ha asegurado que los cayucos que llegan al archipiélago representan "un 1% de los migrantes" que entran en España.

"Para ponerlo en perspectiva, España ha cogido en los últimos tres años a 200.000 personas que han venido de Ucrania y no se ha montado este espectáculo. Lo hemos hecho entre todos, con solidaridad, entonces, por qué no hacemos lo que tenemos que hacer ante la situación que se está viviendo en Canarias", se ha preguntado el titular de Derechos Sociales.