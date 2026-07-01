Cáritas pide agilidad al Gobierno con solicitudes en trámite de la regularización: "Están tardando un tiempo excesivo"

Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha pedido "una respuesta ágil" al Gobierno a todas las solicitudes actualmente en trámite de la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo terminó este martes 30 de junio, y ha advertido de que "están tardando un tiempo excesivo" en ser tramitadas y notificadas.

Asimismo, ha solicitado al Ejecutivo que notifique "cuanto antes" a las personas migrantes la autorización provisional de residencia y trabajo, así como que admita "cualquier medio de prueba válido" para acreditar el lugar de residencia, sin necesidad de tener que aportar un certificado de empadronamiento en el momento de solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

"Desde Cáritas hemos hecho un refuerzo a nivel Confederal para que todas nuestras Cáritas Diocesanas y parroquiales puedan servir de espacios de acogida, asesoramiento y provisión de información veraz sobre la regularización extraordinaria. Confiamos en que la mayor parte de estas personas reciban pronto la deseada autorización de residencia definitiva", ha asegurado Diego Fernández-Maldonado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española.

Durante ese proceso de acompañamiento a las personas, Cáritas ha detectado "una serie de dificultades que obstaculizan el acceso a derechos a las personas migrantes mientras se resuelven sus expedientes". Entre ellos, ha destacado la concesión de la "autorización provisional de residencia y trabajo". La ONG considera que esta figura "pese a ser muy necesaria corre el riesgo de ser poco efectiva".

En esta línea, ha señalado que las solicitudes "están tardando un tiempo excesivo" en ser tramitadas y notificadas a las personas. "Esta situación genera incertidumbre e inquietud en las personas y retrasan el momento de poder acceder a un contrato de trabajo, abrir una cuenta bancaria, etc.", ha expuesto Fernández-Maldonado.

Por otro lado, ha detectado "reticencias" por parte de empleadores para contratar a personas que cuentan con una autorización provisional para trabajar fruto del desconocimiento de esta figura, su plazo de vigencia o validez.

"Desde Cáritas reivindicamos que estas autorizaciones son plenamente válidas para el alta en la seguridad social --aunque sean de carácter transitoria-- y serán automáticamente convalidables por una autorización definitiva una vez la persona tenga una autorización definitiva dentro de algunas semanas", ha indicado.

La Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) es el documento válido que identifica a la persona una vez que tenga una autorización de residencia definitiva. Cáritas ha identificado que se exigirá un certificado de empadronamiento como requisito para tramitar la TIE, algo contrario tanto al texto del Real Decreto de regularización como al espíritu de la norma, que puede complicar el acceso a la documentación para muchas personas que actualmente no tienen acceso al padrón municipal.

En esta línea, la entidad ha exigido que se admita "cualquier medio de prueba válido" para acreditar la residencia, sin necesidad de tener que aportar un certificado de empadronamiento. Entre ellos, ha concretado que podría ser facturas de suministros, contrato de alquiler, entre otros documentos.