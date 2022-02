España concedió en 2021 la protección internacional a 568 ucranianos, según datos de Interior

Una mujer canta el himno de Ucrania en una concentración ante la embajada rusa en Madrid - Carlos Luján - Europa Press

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 el Ministerio del Interior resolvió favorablemente 568 solicitudes de protección internacional de ciudadanos ucranianos y otras 25 recibieron la autorización de residencia por razones humanitarias, según los datos provisionales hechos públicos por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Según ha explicado la ONG Accem a Europa Press, Ucrania siempre ha estado entre los primeros puestos de los países que han reclamado esta protección. En concreto, apunta que 15.102 ucranianos presentaron esta solicitud entre 2015 y 2022, de las cuales 1.037 se contabilizaron el año pasado.

La entidad destaca, en este sentido, que entre 2014 y 2015 se registra un incremento del 262% en el número de solicitantes de protección internacional de origen ucraniano debido a la "inestabilidad política, la guerra y las violaciones de los derechos humanos" que han provocado "la huida de miles de personas refugiadas".

"Una parte de ellas llega a España en busca de protección y mejores condiciones para desarrollar su vida en términos de seguridad", apuntan desde la ONG en la que han atendido a una comunidad de unos 1.500 ucranianos, según ha explicado el director general de Accem, Enrique Barbero.

ESPAÑA DENIEGA MÁS DEL 90% DE SOLICITUDES

En cuanto a las resoluciones de estas solicitudes, la organización denuncia que España la deniega "a más del 90% de los solicitantes ucranianos". Así, apunta que, en el ciclo 2014-2021, se ha concedido protección internacional en España a 1.571 personas, siendo el último año 2021, según ha apuntado, en el que mayor número se ha emitido.

Barbero ha reconocido que es "un horror" lo que se viene, "más allá del conflicto" bélico, en materia de refugiados y ayuda humanitaria y, en este sentido, ha reclamado a Europa una "acogida en condiciones".

En este tipo de situaciones, según ha indicado, se espera que los ciudadanos intenten salir del país por las fronteras limítrofes y, con este escenario, Accem cree que los países europeos deben "ponerse de acuerdo", no tanto para ver quién lidera una posible acogida, sino para poner en marcha los recursos necesarios y que la presión no recaiga solo en uno, dos o tres países, sino en todo el conjunto de estados.

Barbero ha explicado que Accem lleva ya siete años trabajando con la comunidad ucraniana que, según ha indicado, ha ido llegando "por goteo".

"TENGO MIEDO"

Todos ellos están, ahora, "muy preocupados" por la situación de su país y, especialmente, por los familiares que aún tienen allí. ""La gente está nerviosa", ha asegurado el director general de Accem.

De "miedo" y "nervios", ha hablado el presidente de la Asociación de Ucranianos en Cartagena, Oleksandr Nogaxgwvsky, cuya hija vive en Kiev y, según ha explicado a Europa Press, "no puede salir" de la ciudad porque "no tiene coche" y no "puede comprar billetes de tren o de avión" porque está "todo cerrado".

Además, ha reconocido, son muchos los ciudadanos que están intentando salir por carretera de las ciudades rumbo a la frontera de Polonia donde, según ha explicado, ya hay mucha gente buscado ayuda internacional.

Nogaxgwvsky confía en la ayuda de España. En este sentido ha recordado que el país ya envió desde Cartagena barcos militares y aviones que "ayudan en el Mar Negro".