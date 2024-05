Feijóo defiende "repatriar a inmigrantes que cometen delitos y reinciden como dice el Pacto Europeo"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Nüñez Feijóo, ha defendido de nuevo la repatriación de los inmigrantes ilegales que "cometen delitos y reinciden" como dice el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo".

Feijóo ha querido así evitar relacionar inmigración ilegal con ocupación de vivienda y delincuencia en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntado por sus manifestaciones en la campaña electoral de Cataluña.

"Lo que sí digo es que en España tenemos respeto absoluto por las personas que cumplen las leyes, porque el pueblo español fue un pueblo emigrante y sabemos que tenemos que cumplir las leyes; lo que reitero es que los inmigrantes ilegales que reinciden hay que repatriarlos a sus países, porque es lo que dice el pacto de inmigracion que hemos firmado y lo que tenemos acordado los 27 países de la UE".

El dirigente popular ha pedido "no hacer demagogia" con la inmigración y ha negado haber relacionado inmigración ilegal con delincuencia. "Yo eso no lo he dicho", ha añadido el máximo dirigente del PP en relación al mitin de Badalona en el que, según ha insistido, hizo "una referencia a favor de la migración legal y de la repatriación de los inmigrantes ilegales que incumplen de forma reiterada las leyes en el contexto y el contenido de lo que han acordado los 27 países de la Unión Europea".