Feijóo llama "frívolo" a Sánchez tras su gira africana y defiende la inmigración regular y la expulsión de irregulares

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "frívolo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su gira africana y ha defendido la inmigración regular y la expulsión de irregulares.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en una entrevista a Onda Cero, donde ha acusado a Sánchez de crear un "efecto llamada" en materia de migración. En este sentido, ha reprochado a Sánchez su viaje a Mauritania, que ha recordado que es uno de los países donde operan las mafias de tráfico de personas, y que su primer mensaje sea 'necesitamos 250.000 inmigrantes más'. "Es una frivolidad impropia. Ni era el lugar, ni era el momento, ni es la forma", ha denunciado.

Además, Feijóo ha destacado que, a su juicio, Sánchez tiene que mostrar "muy claramente" su ayuda en estos países "para que las mafias que se dedican al tráfico de personas y de seres humanos no puedan operar", así como para "facilitar el desarrollo industrial y agrícola" o "fijar y comprometer el Pacto de Migración" de la Unión Europea. "Y lo que ha hecho ha sido tratar este asunto con una absoluta frivolidad y efectivamente producir un efecto llamada", ha subrayado.

En la misma línea, Feijóo ha señalado que la migración es un asunto "lo suficientemente serio como para, al menos, que el Gobierno tenga algún alguna política migratoria". Igualmente, ha incidido en la situación "límite" de Canarias, Ceuta y en parte de la costa. "Y lo que es cierto también es que cada vez que gobierna el partido socialista sube la inmigración irregular", ha denunciado.

Asimismo, ha reconocido que España necesita inmigrantes regulares porque hay zonas y actividades económicas en las que se necesita mano de obra, como en la hostelería, la construcción, la pesca, o la agricultura.

Igualmente, ha defendido la "coherencia" del PP frente a Vox en materia de migración. En este sentido, ha recalcado que un partido de Estado "no es un partido que se mueve como un junco", sino que "sabe perfectamente que tomar decisiones es difícil".

"Pero que cuando tú estás enraizado en tu país necesitas vendavales o no, dificultades o no, críticas o no, mantener la coherencia. ¿Y mantenemos nuestra coherencia en nuestra política migratoria? ¿Migración regular en nuestro país? Sí. ¿Migración irregular? No. Este es el principio básico y fundamental en el que nos movemos. ¿Y que cualquier persona puede entrar en nuestro país de forma irregular? En ningún caso. ¿Y que el pacto migratorio europeo posibilita la expulsión y el retorno? Por supuesto. ¿Y también las devoluciones si se producen en el momento de la entrada irregular? ¿Y que las expulsiones deben ser individualizadas? Es lo que nos exige el pacto, es lo que nos exige la ley y es lo que vamos a hacer", ha señalado.

Además, se ha referido a la ruptura con Vox en los gobiernos autonómicos y ha recalcado que el PP no va a cambiar su política de Estado en materia de migración porque Vox no cumpla con "lo pactado". "Nosotros no vamos a cambiar nuestra política de estado en materia de migración porque los señores de Vox se levanten un día y digan oiga lo que tenemos pactado, porque ya lo teníamos pactado, pues ahora no lo vamos a cumplir y vamos a echar la culpa al PP de la migración irregular. Fíjense, el PSOE nos dice que somos xenófobos y Vox nos dice que somos cómplices de la migración irregular en nuestro país. Quizás es que estamos acertando", ha afirmado.

ANUNCIA QUE EL PP TIENE UNA ENMIENDA PARA LA ILP

Respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 migrantes, el líder de los 'populares' ha explicado que cuando la iniciativa se tramite, su formación va a presentar propuestas para apuntar "qué personas deben ser regularizadas y que personas deben ser retornadas". "Tenemos la enmienda preparada y en cuanto se abra el plazo de enmiendas la vamos a presentar y tenemos política migratoria, la respuesta es que sí", ha apuntado.

Sobre la ILP, ha destacado que esta iniciativa "no significa papeles para todos", sino que se traduce en "cuáles son los que cumplen unos requisitos" y "cuáles son los que no lo cumplen de acuerdo con el pacto europeo".