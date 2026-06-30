El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la celebración del acto institucional de clausura de la presentación del "Anuario de la Agricultura Familiar en España 2026", a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confía en una resolución "favorable" de la Unión Europea sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

"No me quiero pronunciar sobre el fondo pero espero y deseo estoy convencido que, si es admitido el tema, cuestión que está por ver, evidentemente la orientación sea favorable a España", ha asegurado el ministro en declaraciones a medios.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Tribunal Supremo haya planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

En este sentido, Planas ha destacado que conoce "bastante bien" el funcionamiento de la Unión Europea y que el Tribunal Supremo está "en su derecho" a consultar pero ha advertido de que "hay que medir muy bien las cosas".

"Yo recuerdo cuando hace unos meses la audiencia de Sevilla pretendió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara lo referente a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERES y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se declaró abiertamente incompetente sobre la materia", ha recordado.

En esta misma línea, ha afirmado que "en modo alguno lo contenido en este proceso de regularización va en contra de la normativa europea", ni del Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Y yo creo que este es un proceso que en España hemos vivido con gobiernos de distinto signo, del PSOE pero también del Partido Popular y es perfectamente coherente", ha subrayado.