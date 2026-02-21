El PP pide conocer las "razones reales" del cese del director de gabinete de la secretaria de Estado de Migraciones

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado dos preguntas por escrito en el Congreso de los Diputados para conocer las "razones reales" del cese del director de gabinete de la secretaria de Estado de Migraciones, Alberto García Martín.

Los 'populares' explican que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 3 de febrero el cese del director de gabinete de la secretaria de Estado de Migraciones, efectivo desde ese mismo día. También destacan que fue "justo en el inicio de la regularización extraordinaria de extranjeros que ha anunciado el Gobierno".

"Este proceso, que podría llegar a afectar a casi un millón de personas, está generando colapsos en consulados, ayuntamientos y oficinas del sistema administrativo", subrayan.

En esta línea, preguntan "¿cuáles son las razones reales del cese del director de gabinete de la secretaria de Estado de Migraciones, efectivo desde el 3 de febrero de 2026?". Además, piden conocer si, a juicio del Ejecutivo, es "adecuado" dejar vacante un "puesto estratégico" en la Secretaría de Estado de Migraciones "en pleno anuncio de una regularización masiva de extranjeros".

El Ejecutivo aprobó el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para llevar a cabo una regularización de más de medio millón de migrantes. Posteriormente, el Gobierno sacó a audiencia pública un primer texto para plasmar en un Real Decreto la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a extranjeros, que sigue varada en el Congreso. El texto recibió 350 consultas y aportaciones y debe ser dictaminado por el Consejo de Estado y el Fondo para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) antes aprobarse por el Consejo de Ministros.