El proceso de regularización se cerrará hoy con entre 1,4 y 1,5 millones de solicitudes, según experto en Extranjería

Archivo - Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España, cuyo plazo de solicitud concluye este martes, podría cerrar con una cifra que oscila entre 1,4 y 1,5 millones de expedientes presentados, según ha advertido el director de 'Legalteam', consultoría especializada en procedimientos de extranjería y nacionalidad española, Guillermo Morales, en declaraciones a Europa Press.

Esta estimación triplica la previsión inicial de 500.000 personas que contemplaba el Gobierno, que ha reconocido recientemente que el proceso ha superado sus expectativas.

Con base en los datos extraídos de la plataforma pública 'Mercurio' --el sistema informático a través del cual abogados, gestores, ONG y particulares tramitan las solicitudes--, a las 16:16 horas de este martes ya se habían registrado un total de 1.371.603 solicitudes correlativas bajo el código específico de este proceso extraordinario.

"Mi opinión personal es que podría rondar entre el millón 400 mil y el millón 500 mil", ha asegurado, al mismo tiempo que ha criticado la "opacidad" del Gobierno a la hora de actualizar las cifras oficiales. La última que ofreció el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue la de 900.000 solicitudes hasta el 15 de junio, a falta de dos semanas entonces del cierre del plazo.

Ante las declaraciones del Ejecutivo que sugieren la necesidad de realizar un "cribado" de los datos por posibles solicitudes duplicadas, el experto ha tildado este argumento de "tomadura de pelo".

"La aplicación informática no permite la duplicidad. Si presentas una solicitud vinculada a un número de pasaporte, el sistema se bloquea y no te deja volver a introducir ese mismo expediente aunque te hayas equivocado en algún dato", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que "la gente no se ha esperado al último día" para registrar su solicitud, por lo que descarta que hubiese sido necesaria una ampliación de los plazos legales. "De hecho, nosotros hoy creo que no hemos presentado ni 50 expedientes para un despacho que está acostumbrado a presentar 100 al día", ha expuesto.

AUGURA UN "COLAPSO MONUMENTAL EN COMISARIAS"

Por otro lado, Morales ha advertido de que el problema administrativo comenzará con el trámite de la toma de huellas policiales para la expedición de las tarjetas de identidad. "El colapso va a ser monumental", ha avisado.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno destine 500 millones de euros para un plan de integración de extranjeros: "Yo digo, ¿500 millones para qué? ¿Por qué no te gastas algo en contratar más policías para que se puedan enfrentar a lo que se nos viene encima?", ha preguntado.

DUDAS DEL TRIBUNAL SUPREMO A LA REGULARIZACIÓN

Finalmente, respecto a las dudas del Tribunal Supremo sobre la regularización, Morales ha asegurado que "lo único" que puede hacer este es "presentar una cuestión de prejudicialidad". Además, considera que determinar si la justicia europea admitirá la propuesta del Supremo o si tendrá efectos retroactivos es un escenario "demasiado delicado".

En concreto, el Tribunal Supremo ha planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.