MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha ampliado este martes hasta el próximo mes de septiembre el plazo de enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes, lo que supone mantener paralizada su tramitación pese a las quejas de Sumar, ERC y otros aliados del Gobierno.

Esta ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándosde un texto alternativo de Vox.

La pasada semana, Esquerra Republicana presentó un escrito pidiendo que no haya más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede "consentir" que esta iniciativa popular "caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria". "Ante el aumento de los discursos de odio por parte de la extrema derecha contra las personas migrantes que ya viven y trabajan en nuestro país, no podemos consentir que de nuevo esta iniciativa popular caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria", subrayó el diputado Jordi Salvador.

Pero su llamamiento ha caído en saco roto pues tanto el PSOE como el PP pidieron una nueva prórroga que la Mesa del Congreso ha aceptado este martes con los votos de los dos partidos. Y como el 30 de junio acaba el periodo ordinario de sesiones, el nuevo plazo se ha fijado para dentro de dos meses, ya en septiembre.

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello, que forma parte de la Mesa del Congreso, ha explicado que han pedido este martes al PSOE en la Cámara Baja que no se prorrogue más el plazo de enmiendas de esta ILP y que la "destrabe".

"Hemos pedido que la destraben, que no se prorroguen más el plazo de enmienda porque estamos hablando de una iniciativa que tiene 700.000 firmas detrás y que es fundamental para que muchísimas personas que están trabajando, viviendo, pagando impuestos entre nosotros, levantando la economía, puedan hacerlo con plenos derechos y no en condición de precariedad. No más muertes en la frontera sur y como decimos siempre ningún ser humano es ilegal", ha concluido.

RESPALDO DE 800 ONGS

Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. En este caso, se han reunido más de 700.000.

En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.

La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos.