Rueda reclama la competencia de gestión de permisos de trabajo a migrantes pero descarta exigir que hablen gallego

Archivo - Un grupo de migrantes en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado para Galicia la gestión de las concesiones de permisos de trabajo a migrantes, al tiempo que ha descartado exigir que hablen gallego, en un acto organizado por 'The Objective', --al que también han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

De este modo, Rueda ha defendido una inmigración "ordenada" ante el reto demográfico gallego y ha solicitado al Gobierno la competencia para conceder permisos de trabajo, como ya ocurre en Cataluña y País Vasco, para no "eternizar" los trámites burocráticos. "Queremos atraer gente para trabajar, pero con planificación", ha señalado.

Asimismo, ha cuestionado requisitos como los pactados por Esquerra Republicana en Cataluña (ERC) en materia lingüística, que establece a los inmigrantes la necesidad de conocer el catalán como requisito de arraigo en determinados casos para la renovación del permiso obtenido a partir de la regularización extraordinaria de migrantes. "Eso no soluciona el problema y yo no voy a pedir a los inmigrantes que hablen o no gallego", ha afirmado.