Saiz rechaza el "discurso xenófobo" del PP tras su propuesta de desplegar la Armada para frenar la llegada de cayucos

SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado este miércoles el "discurso xenófobo y racista" del Partido Popular tras su propuesta de desplegar la Armada para frenar la llegada de cayucos y ha exigido la rectificación de sus declaraciones "absolutamente condenables".

"El discurso del Partido Popular en materia migratoria está absolutamente identificado con el discurso de Vox. No solamente eso, sino que están adelantándole ya por la derecha. Son declaraciones absolutamente condenables, que abrazan la xenofobia", ha afirmado Saiz en declaraciones a los medios antes de clausurar un programa de Los Cursos de Verano de El Escorial.

La ministra ha criticado que el PP "está alimentando los bulos", contribuyendo a la "desinformación" y ha recordado a los populares que las personas que llegan a las costas "son personas que se lanzan al mar, poniendo en riesgo su vida, buscando un futuro, huyendo de guerras, de desigualdad, de persecuciones".

"Las comunidades gobernadas por el Partido Popular decían que iban a estar a la altura y en menos de 48 horas hemos visto cómo hacía declaraciones que alimentaba los bulos, diciendo que el Gobierno fleta menores a nuestras calles y en nuestros barrios, alimentando los bulos y contribuyendo a la desinformación (...) Esto no es tibieza, esto es ser racista o no ser racista", ha insistido Saiz, quien ha reiterado que el Partido Popular "no está a la altura" de la oposición que "requiere España".

Por último, en cuanto al reparto de menores migrantes, la ministra ha señalado que las modificaciones legislativas que se están trabajando desde el Ejecutivo estarán dentro de "un marco constitucional" y ha criticado las declaraciones de Feijóo, ya que al haber sido presidente de una comunidad autónoma, "sabe perfectamente que la protección de los menores no acompañados es competencia" de las autonomías.

"Desde el Gobierno se está trabajando con seguridad jurídica y sin olvidar el interés superior del menor, en una modificación de una ley orgánica. En lugar de ponerse a la altura como un partido de Estado y abordando esta cuestión desde la perspectiva de los derechos humanos sin olvidar que son menores, desprotegidos que viven en nuestro país, el señor Abascal le ha dado un tirón de orejas al señor Feijóo, poniendo en peligro esos pactos. El PP está gobernando con Vox para retroceder en derechos", ha afeado.

"EL INGRESO MÍNIMO VITAL TIENE ROSTRO DE MUJER"

Por otra parte, durante su intervención, la ministra ha asegurado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "tiene rostro de mujer" y ha recordado que se trata de una herramienta diseñada para "apoyar y acompañar" a quienes pasan un "momento complicado", especialmente a familias monoparentales, las que han renunciado a su carrera laboral para dedicarse a los cuidados o a las personas con discapacidad.

Además, ha celebrado la reciente creación del Consejo Asesor de Brecha de Género para después explicar que las pensiones de las mujeres son "casi 500 euros" menos que las de los hombres y ha defendido que las mujeres migrantes "se llevan la peor parte" al tener una "triple carga", algo que el Consejo -formado por expertos del mundo científico, deportivo o cultural- tiene entre sus objetivos resolver.

"La desigualdad por razón de género es común en todas las desigualdades pero no está en nuestro ADN aunque muchos quieran hacer ver que el machismo es inevitable. La peor de las consecuencias es la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y la violencia contra los menores", ha agregado.