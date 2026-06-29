Sánchez participa mañana en una jornada sobre migración que coincide con el cierre de la regularización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este martes 30 de junio, junto con algunos ministros, en una jornada sobre migración, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. La cita coincide con el último día del plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes en España.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado este lunes de "éxito" el procedimiento, que ha recordado que "cogió el testigo" de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicitaba la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas.

"Y en lo que tiene que ver con la regularización extraordinaria, sin duda es un éxito de procedimiento. Saben que este procedimiento cogió el testigo de esa Iniciativa Legislativa Popular, en la que se establecieron y se estimaban cifras", ha asegurado la ministra en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, ha señalado que "nunca fueron cifras oficiales", sino "estimaciones" que recogía la propia ILP. "Y así me he referido en todo momento", ha afirmado cuestionada por el número de solicitudes, que según los últimos datos de su departamento, superan las 900.000.

De la misma manera, Saiz ha recalcado que "más allá de las cifras, detrás de cada una de estas personas hay historias de vida, de miles de ciudadanos que dejan de estar en los márgenes invisibles y que van a tener derechos".

"Quedan el día de hoy y el día de mañana para que acabe el plazo", ha apuntado, al mismo tiempo que ha avanzado que "a finales de semana" comparecerá para ofrecer "todos los datos" de la regularización.