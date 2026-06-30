Sumar descarta que el Tribunal Supremo vaya a anular la regularización: "No es contradictoria con ninguna norma europea"

Archivo - El portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar no cree que el Tribunal Supremo vaya a anular el procedimiento de regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo de solicitud acaba este martes 30 de junio, ya que, a su juicio, "no es contradictoria con ninguna norma europea".

"La regularización no es contradictoria con ninguna norma europea, con lo cual dudo mucho que el Supremo vaya a anular ningún procedimiento de regularización, lo dudo muchísimo. Es más, no creo que eso vaya a ocurrir y creo que es generar inseguridad jurídica, que es lo que le gusta al Partido Popular", ha asegurado el diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida Enrique Santiago.

Así lo ha manifestado este martes Santiago, al ser preguntado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados sobre que el Tribunal Supremo haya planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

El diputado de IU ha incidido en que esta medida "va a contribuir al fortalecimiento de sociedad, economía, al fortalecimiento de la seguridad social, cotizando a la seguridad social".

"En todo caso, es clarísimo que esto ni interfiere ni es contrario a ninguna medida del derecho comunitario. Si fuera contrario a alguna medida del derecho comunitario, lo que tendrían que haber hecho las instituciones europeas es ejercer las acciones correspondientes, cosa que no se ha hecho", ha zanjado.

En la misma línea, el diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, ha exigido ampliar el plazo de regularización y ha advertido "de un golpe en el Supremo para cargarse los derechos" de los migrantes.

Asimismo, el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha recordado que el Tribunal Supremo "ya desestimó una pretensión de la Comunidad de Madrid, en virtud de la cual la regularización implicaría un colapso de los servicios públicos".

"Ahora lo único que ha planteado es preguntarle al Gobierno a las comunidades autónomas donde gobiernan el PP y Vox, cuáles son las razones por las cuales se están pidiendo que no se aplique esta regularización y estudiar si esto plantearía algún tipo de contradicción con el derecho europeo", ha explicado Pisarrello.

No obstante, el diputado de Sumar ha recalcado que en su formación piensan "que no, que esa contradicción no existe", y ha criticado la "insistencia" de Vox y del PP de "bloquear" bloquear esta regularización. "Es un derecho, pero además es una necesidad para la economía", ha puntualizado.