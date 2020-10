Vox acusa al Gobierno de "importar miles de africanos" y Escrivá le reprocha que "espoleen los instintos más xenófobos"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Rocío de Meer ha acusado al Gobierno de "importar miles de africanos" y de "trabajar para más invasión" y el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, le ha afeado que intente "espolear los instintos más xenófobos de algunas partes de la sociedad".

"¿Creen que importar a miles de africanos para ponerlos a deambular por las calles no iba a aumentar la criminalidad?", ha indicado De Meer este miércoles durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La diputada de Vox ha comenzado su intervención señalando que "solo hoy han llegado a las costas de Almería casi 50 migrantes ilegales" y ha propuesto "meterlos a todos en un autobús y llevarlos a casa de la señora Carvalho", refiriéndose a la diputada de Esquerra Republicana.

Para De Meer, la situación de la migración a la que se refieren desde otros grupos "no se ajusta realidad que viven miles de familias". "Me alegro de que cerca de sus casas no haya un piso patera, que no pasen miedo cuando sus hijos van al colegio y tienen que atravesar un centro de menas, o que en sus urbanizaciones no hayan detenido a ningún yihadista", ha señalado.

Además, ha criticado que el Gobierno "venda un multiculturalismo" que, a su parecer, "ha fracasado" y ha añadido que "la izquierda se ha convertido en los tentáculos del sistema económico mundial haciendo que el feminismo, el multiculturalismo y el apocalipsis climático sean consumo de masas".

Por su parte, José Luis Escrivá ha respondido que España es "un país ejemplar en contra de la xenofobia", ha defendido el multiculturalismo y ha afeado a la diputada de Vox que "intente espolear los instintos más xenófobos de algunas partes de la sociedad con ejemplos de aquí y de allá" que ha preferido "no calificar".

Los diputados de algunos grupos como Joan Baldoví de Compromís o Isabel Franco de Unidas Podemos han expresado su "bochorno" por la intervención de la diputada de Vox cargada, según han dicho, de "bulos".

"¿Sabe, en 1910, la tasa bruta de emigración más grande cuál era? La de Almería. ¿Sabe que, en 1930, 300.000 españoles emigraron al norte de África? ¿De dónde eran? Principalmente de Almería, Murcia, Alicante... ¿Sabe que entre 1946 y 1962, 2,6 millones de españoles se fueron a trabajar a Europa? ¿A hacer turismo? No, a buscarse un futuro", ha apuntado Baldoví.

En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco, ha calificado el discurso de De Meer de "atroz" y ha dado las gracias al ministro de Inclusión "por desmontar con datos" la "mentira de la ultraderecha".

Además, el diputado del PSOE Luc Diouf, que según ha precisado, tiene la nacionalidad española desde 1991, ha pedido a la diputada de Vox que no hable de su continente, África, porque le queda "inmensamente grande".