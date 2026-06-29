Fundación ONCE otorgó 1.400 ayudas al estudio para personas con discapacidad en 2025

Reunión de Patronato de Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE otorgó el año pasado un total de 1.425 becas o ayudas al estudio a personas con discapacidad, beneficiarias todas de la decena de programas que desarrolla para impulsar la presencia de este colectivo en la educación superior.

El dato aparece reflejado en el informe de gestión aprobado por el Patronato de Fundación ONCE, reunido bajo la presidencia de Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, como ha dado a conocer la entidad.

Actualmente, Fundación ONCE está promoviendo la mejora de la formación de las personas con discapacidad con programas como UniDiversidad, con el que busca acercar el mundo universitario a los jóvenes con discapacidad intelectual, que reciben cursos para el empleo; las becas de por Talento Digital; el Programa RADIA para la formación de mujeres con discapacidad en ámbitos STEM; las nuevas becas Investiga, y la posibilidad de realizar prácticas laborales retribuidas gracias a las becas Fundación ONCE-CRUE, entre otros.

De esta forma, y desde que se pusiera en marcha el primero de estos programas hace poco más de una década, son ya cerca de 10.000 las ayudas o becas para la mejora de la formación que Fundación ONCE ha concedido a lo largo de este tiempo.

Por otra parte, y tal y como se recoge en los documentos aprobados por el Patronato, Fundación ONCE apoyó la labor de un total de 984 asociaciones de personas con discapacidad en 2025, cuando lanzó distintas convocatorias para fortalecer el tejido de entidades sociales que trabajan por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía con discapacidad.

Gracias a estas convocatorias, las casi mil organizaciones de personas con discapacidad que contaron con el apoyo de Fundación ONCE el año pasado pudieron poner en marcha 2.234 proyectos que se centran en el empleo, la formación y la eliminación de barreras arquitectónicas y sociales.