Mutualidad lanza una guía de lenguaje inclusivo para integrar la inclusión en la comunicación del día a día - MUTUALIDAD

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mutualidad ha presentado su Guía de Lenguaje Inclusivo, una herramienta práctica concebida para integrar la inclusión en la comunicación del día a día y ayudar a los equipos, colaboradores y 'partners' de la compañía a comunicarse con mayor claridad, respeto, accesibilidad y coherencia.

Según ha informado la entidad en un comunicado, con este lanzamiento Mutualidad da un paso más para trasladar sus compromisos de diversidad, equidad e inclusión al día a día de la organización "convirtiendo estos principios en comportamientos concretos y criterios prácticos aplicables a la relación cotidiana con sus diferentes grupos de interés".

La guía parte de la premisa de que comunicar de manera inclusiva no significa hacer el lenguaje más complejo, sino más claro, comprensible y útil para más personas.

A juicio de la compañía, "uno de los principales elementos diferenciales es su visión integral de la inclusión, lo que la convierte en una guía pionera en el ramo Vida en España, ya que la guía profundiza en ámbitos que abarcan desde el género y la discapacidad, a la salud y el bienestar, pasando por la edad y el ciclo vital, así como por la diversidad familiar, la diversidad cultural y de origen, y la diversidad afectivo-sexual".

ENTORNOS MÁS RESPETUOSOS Y ACCESIBLES

La directora de Personas y Cultura de Mutualidad, Beatriz Malpartida, ha afirmado que la entidad avanza en su propósito de integrar la igualdad, la diversidad y la inclusión en su cultura "haciendo de la comunicación una herramienta para generar entornos más claros, accesibles, respetuosos y representativos". "Porque las palabras que elegimos y la forma en la que interactuamos son pequeños gestos cotidianos que hacen que una cultura inclusiva se convierta en realidad", ha indicado.

Por su parte, la directora de Comunicación y Sostenibilidad de Mutualidad, Idoia Revuelta, ha señalado que la inclusión forma parte de la manera que la empresa tiene de vivir "lo mutuo".

"No es solo lo que defendemos, sino la forma en que nos relacionamos y construimos confianza cada día. Esta guía nos ayuda a pasar de la intención a la acción, convirtiendo nuestra comunicación en una herramienta para crear espacios donde todas las personas se sientan representadas, respetadas y parte de la conversación", ha afirmado.

Esta guía de lenguaje inclusivo de Mutualidad está diseñada para incorporarse de forma efectiva a la comunicación de la compañía como una herramienta de uso diario y transversal para todas las personas de la entidad que crean, revisan o difunden comunicaciones en la compañía y en sus filiales participadas al 100% (Nexia, Privilegia y Value Plus Properties) extendiéndose también a los colaboradores externos de la organización.

Por ello, el impacto de la guía será directo en la relación de la organización con todos sus grupos de interés: mutualistas y clientes, instituciones, regulador, medios de comunicación, líderes de opinión, tercer sector y sociedad en general, además de plantilla y proveedores.

Para facilitar su aplicación y que la guía actúe como acompañamiento del criterio profesional de los equipos involucrados, esta incorpora pautas para la toma de decisiones, ejemplos prácticos, casos frecuentes y recursos para garantizar que las comunicaciones sean realmente inclusivas.

Sus principios se trasladarán progresivamente a las comunicaciones internas y externas de la compañía y a sus distintos canales y formatos, que abarcan desde contenidos digitales y comerciales hasta documentos, presentaciones, publicaciones y comunicaciones de servicio y atención al mutualista, así como de índole institucional, jurídica, contractual y administrativa.

Además, para garantizar su adopción, Mutualidad llevará a cabo acciones de difusión interna a través de la intranet y del Comité Ejecutivo, formación específica para los equipos responsables de aplicarla y mecanismos de gobernanza que favorezcan su incorporación efectiva.

LA COCREACIÓN COMO FORMA DE CONSTRUIR INCLUSIÓN

La Guía de Lenguaje Inclusivo de Mutualidad es el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que han participado profesionales de distintas áreas de la organización. Entre ellas, Personas & Cultura, Experiencia de Cliente, Cumplimiento, Marketing, Comercial y Comunicación & Sostenibilidad aportando perspectivas y necesidades reales de quienes posteriormente aplicarán la guía en su trabajo diario, ha afirmado la entidad.

En este proceso también han participado Justo Sánchez y Pedro de Torres, personas con discapacidad cognitiva de Mutualidad, contribuyendo con su mirada y experiencia a la construcción del proyecto junto a La Casa de Carlota, integrada en la consultora de comunicación y reputación corporativa Roman, con quién se desarrolló la identidad visual de la guía a través de un taller creativo de cocreación.

Esta iniciativa se desarrolla dentro de #TalComoSoy, la política DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) de la entidad que se enmarca en el Plan ESG 2025-2028 de Mutualidad.

Su puesta en marcha responde al compromiso de la compañía en materia de derechos humanos, igualdad, inclusión y buen gobierno, y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, especialmente, con el ODS 5, Igualdad de género; el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico; y el ODS 10, Reducción de las desigualdades.