Los programas sociales de CECA movilizaron 362 millones de euros en 2025, más de un tercio de toda la inversión social - CECA

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los programas sociales de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) movilizaron 362 millones de euros en 2025, más de un tercio de toda la inversión social al representar un 36,1% del total de la inversión de la Obra Social, que se consolida como la primera área en volumen de inversión de la asociación.

Esta cifra supone un 9% más que el año anterior y consolida la tendencia positiva iniciada en 2024, con dos años consecutivos de crecimiento y un incremento acumulado del 16% desde 2023, según informa CECA.

A través de sus programas de acción social, las entidades asociadas a CECA impulsaron iniciativas asistenciales orientadas a generar oportunidades, reforzar las redes de apoyo y mejorar el bienestar de distintos colectivos especialmente necesitados, entre otros, personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad o necesidades especiales, personas mayores o migrantes.

En 2025, esta actuación abarcó retos sociales de especial relevancia vinculados al bienestar y la inclusión. Entre ellos, el acceso a una vivienda asequible, la pobreza y la desigualdad económica, la migración, el envejecimiento de la población, la salud mental, la discriminación, la seguridad alimentaria, la violencia machista y la igualdad de género, así como la integración de las personas con discapacidad.

AUMENTAN LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

En 2025, el área de Programas Sociales alcanzó a 7.068.844 beneficiarios, un 2,4% más que el año anterior, y representó el 19,6% del total de beneficiarios de la Obra Social de CECA. Además, junto con Cultura y Patrimonio, esta área fue una de las que más incrementó su número de beneficiarios durante el ejercicio. Este aumento en el número de beneficiarios ha permitido ampliar un año más, la labor asistencial de CECA gracias a una mayor diversidad de actuaciones para atender a colectivos diversos y dar respuesta a múltiples necesidades sociales.

Además, a lo largo de 2025, a través de sus programas de acción social, las fundaciones CECA llevaron a cabo 34.008 actividades. Por tipología, los Programas y Convocatorias Sociales concentraron el mayor número de actuaciones, con 13.108 actividades, seguidos de los Programas Asistenciales de Salud, con 11.582 iniciativas, y los Programas de Bienestar Físico y Mental, con 8.769 actividades. A estas se sumaron 550 actuaciones de Otros Programas Sociales.

En términos de alcance, los Programas y Convocatorias Sociales llegaron a más de 4,2 millones de beneficiarios -más del 60% del total- y movilizaron una inversión superior a 214 millones de euros. Por su parte, los Programas de Bienestar Físico y Mental alcanzaron a cerca de 1,6 millones de personas, mientras que los Programas Asistenciales de Salud llegaron a más de 1 millón de beneficiarios. Otros Programas Sociales completaron este conjunto con cerca de 187.000 beneficiarios.